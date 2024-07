À compter du 1er août 2024, Burgundy Diamond Mines Limited a renforcé son conseil d'administration en nommant un nouvel administrateur. La société souhaite la bienvenue à Anshul Gandhi, basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, au sein du conseil d'administration de Burgundy Diamond Mines ? Burgundy Diamond Mines en tant qu'administrateur non exécutif.

Anshul est le chef de la direction du groupe Choron et un important investisseur stratégique de Burgundy, détenant 8,44 % de la société. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du diamant et une vaste connaissance des diamants bruts et polis. En tant que diamantaire chevronné, Anshul renforcera le conseil d'administration de Burgundy Diamond Mines ?

Burgundy Diamond Mines. Le conseil d'administration de Burgundy Diamond Mines est désormais composé de Michael O'Keeffe, président et administrateur non exécutif ; Kim Truter, directeur général et administrateur délégué ; Marc Dorian, administrateur indépendant non exécutif ; Stephen Dennis, administrateur indépendant non exécutif ; Trey Jackson, administrateur indépendant non exécutif ; Jermey King, administrateur indépendant non exécutif et Anshul Gandhi, administrateur non exécutif.