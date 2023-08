Burgundy Diamond Mines Limited est une entreprise de diamant de bout en bout basée en Australie. La société se concentre sur l'exploitation minière, la production et la vente de diamants polis de couleur fantaisie par le biais d'un modèle commercial intégré verticalement. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Australie, Canada, Pérou et Botswana. Les projets de la société comprennent le projet de diamants Ellendale, le projet de diamants Naujaat et le projet d'or et d'argent La Victoria, ainsi qu'un accord d'alliance d'exploration au Botswana avec Diamond Exploration Strategies Ltd (DES). Le projet de diamants Ellendale, détenu à 100 % par la société, est situé dans la région de West Kimberley en Australie occidentale. Le projet diamantifère Naujaat est situé à neuf kilomètres (km) au nord-est du hameau de Naujaat, dans la péninsule de Melville, au Nunavut. Il comprend environ 10 742 hectares (ha) de concessions minières contiguës. Le projet d'or/argent La Victoria est situé dans la prolifique ceinture minérale du centre-nord du Pérou.

Secteur Métaux et minéraux précieux