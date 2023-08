Burin Gold Corp. est une société canadienne d'exploration et de développement de l'or. La société est engagée dans l'identification, l'acquisition et l'exploration de propriétés pour l'exploitation de métaux précieux et de base dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. La propriété aurifère Hickey's Pond - Paradise de la société (projet HPP) est située sur la péninsule de Burin, dans la partie sud-est de l'île de Terre-Neuve, dans l'est du Canada, et couvre une superficie de 15 900 hectares (ha). Le projet HPP abrite divers gisements d'or à forte sulfuration. Elle détient des intérêts dans environ 638 claims miniers.

Secteur Or