Les actions de Burjeel, opérateur hospitalier des EAU, augmentent de 15,5 % après une introduction en bourse de 300 millions de dollars.

Les actions de Burjeel Holdings, opérateur hospitalier basé à Abu Dhabi, ont augmenté de 15,5 % lors de leur premier jour de cotation lundi, après que la société ait levé 1,1 milliard de dirhams (299,49 millions de dollars) par le biais de l'introduction en bourse. Les actions de Burjeel se négociaient à 2,31 dirhams l'unité à 9 h 05 GMT, en hausse par rapport au prix d'introduction en bourse de 2 dirhams l'action, soit l'extrémité inférieure d'une fourchette de 2 à 2,45 dirhams indiquée le 30 septembre. Cette cotation est la dernière d'une série d'introductions en bourse dans le Golfe qui ont défié les tendances générales du marché. La ville voisine de Dubaï a inscrit trois entités liées à l'État cette année, aux côtés de plusieurs autres introductions en bourse à Abu Dhabi et en Arabie saoudite, poids lourd régional, qui vise à faire figurer sa bourse parmi les trois premières du monde. Burjeel, qui gère 16 hôpitaux et 23 centres médicaux, a déclaré dans un communiqué que l'introduction en bourse de 11 % du capital social émis de la société a suscité une demande brute totale de plus de 32 milliards de dirhams, ce qui implique une sursouscription de 29 fois "dans l'ensemble". "Au moment de l'introduction en bourse, Burjeel Holdings est la plus grande société de soins de santé négociée sur ADX", a déclaré Burjeel, faisant référence à l'Abu Dhabi Securities Exchange et notant que le prix de l'introduction en bourse a donné à la société une évaluation de 10,4 milliards de dirhams. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de verser des dividendes en espèces à partir de 2023 avec un ratio de distribution prévu de 40 à 70 % du revenu net, en fonction des besoins d'investissement pour des plans de croissance supplémentaires. La société a affiché un revenu net de 152,9 millions de dirhams au premier semestre de cette année et de 234,1 millions de dirhams en 2021, selon les données de Refinitiv. En septembre, l'International Holding Company d'Abu Dhabi , présidée par le conseiller à la sécurité nationale des EAU, a acheté une participation de 15 % dans la société. VPS Healthcare Holdings, fondée et présidée par Shamsheer Vayalil Parambath, continue de détenir 70 % de Burjeel après l'introduction en bourse. JPMorgan Securities était le conseiller en marchés de capitaux de Burjeel et l'actionnaire vendeur pour l'introduction en bourse. (1 $ = 3,6729 dirhams émiratis) (Reportage de Yousef Saba ; Montage de Kirsten Donovan)

