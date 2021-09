Burkhalter : Des résultats réjouissants pour le premier semestre 2021

EQS Group-Ad-hoc: Burkhalter Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Des résultats réjouissants pour le premier semestre 2021



Le Groupe Burkhalter est parvenu à se remettre rapidement des effets de la crise du coronavirus, clôturant le premier semestre 2021 avec de très bons résultats, conformément aux prévisions. Les chiffres peuvent être comparés avec ceux tout aussi réjouissants du premier semestre 2019. Le Groupe Burkhalter clôture le premier semestre 2021 au 30 juin 2021 comme suit: le résultat d'exploitation (EBIT) s'élève à CHF 11.2 millions (CHF 2.7 millions l'exercice précédent, CHF 11.4 millions en 2019), le résultat consolidé, à CHF 8.9 millions (1.6 million l'exercice précédent, CHF 8.8 millions en 2019) et le chiffre d'affaires consolidé, à CHF 260.7 millions (235.3 millions l'exercice précédent, CHF 241.0 millions en 2019). Autre produit d'exploitation

Une filiale de Burkhalter Holding SA a été impliquée en tant que partie lésée, avec une société partenaire au sein d'un consortium, dans une procédure pénale. Dans ce cadre, la somme de CHF 734 459.35 lui revient à divers titres. Sur cette somme, un montant de CHF 484 459.35 a déjà été inscrit au 1er semestre au compte de résultat sous «Autres produits d'exploitation». Paiement complémentaire Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, Davos

Le 6 janvier 2020, Burkhalter Holding SA a racheté la société Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, Davos. Le paiement complémentaire dû conformément au contrat d'achat («earn-out»), d'un montant de CHF 468 804.85, a été inscrit au compte de résultat conformément aux principes comptables du Groupe Burkhalter. D'un point de vue global, ces deux éléments n'ont donc aucun effet sur le résultat opérationnel du 1er semestre du Groupe Burkhalter. Deux entreprises rachetées en Suisse romande

En date du 29 mars 2021, le Groupe Burkhalter a racheté Tabelec Force et Commandes SA, une entreprise familiale spécialisée dans les installations de distribution sise à Aclens (VD), et en date du 1er juillet 2021, Mérinat S.A. à Vevey (VD), une entreprise d'électrotechnique classique. Actuellement, le Groupe Burkhalter rassemble ainsi 49 entreprises possédant 106 sites. Nous restons confiants pour l'avenir

Comme déjà annoncé, la direction continue de penser que nous pourrons réaliser en 2021 un bénéfice par action de l'ordre de celui de l'exercice 2019, soit environ CHF 3.72 (avant la crise du coronavirus). Cela suppose néanmoins que les préjudices liés à la COVID-19 ne se renforcent pas de nouveau. Comparaison des chiffres En millions de CHF 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 Résultat d'exploitation (EBIT) 11.4 2.7 11.2 Résultat consolidé 8.8 1.6 8.9 Chiffre d'affaires consolidé 241.0 235.3 260.7 En CHF Bénéfice par action 1.46 0.27 1.48 Vous trouverez le rapport du premier semestre 2021 du Groupe Burkhalter sur le site Web de Burkhalter, à l'adresse suivante: https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications Téléconférence: lundi 6 septembre 2021, début à 9h00 Le Groupe Burkhalter présente aujourd'hui les comptes consolidés du premier semestre 2021 dans le cadre d'une téléconférence. Veuillez vous connecter cinq minutes avant le début de la téléconférence (début à 9h00) en composant le +41 (0)58 310 50 00 (Europe)

