Burkhalter Holding AG est une société basée en Suisse, active dans la distribution et l'installation de systèmes d'ingénierie électrotechnique et de télécommunication. Elle propose son offre au secteur de la construction. La société opère dans le secteur de l'ingénierie électrique, divisé en six domaines de services : Installations, qui couvre les installations et systèmes électriques dans les propriétés résidentielles et commerciales, ainsi que les usines industrielles ; Tableaux de distribution, qui fournit le développement, la planification et le montage de tableaux de distribution sur mesure ; Services, engagés dans la maintenance des systèmes et installations installés ; Télématique, active dans le domaine du câblage, des réseaux de technologie de l'information (TI), des systèmes client-serveur et des solutions de voix sur protocole Internet (VoIP) ; Automatisation, qui couvre la conception, la planification, la programmation et la mise en œuvre de processus d'automatisation industrielle, et Sécurité, qui fournit des solutions de sécurité, telles que le contrôle d'accès, la protection incendie et la vidéosurveillance.

Secteur Construction et ingénierie