Burkhalter : Le Groupe Burkhalter rachète Mérinat SA en Suisse romande

Le Groupe Burkhalter rachète Mérinat SA en Suisse romande

Au 1er juillet 2021, la société Mérinat SA de Vevey (VD) devient une entreprise du Groupe Burkhalter. Cette société fondée en 1945 et dirigée par la troisième génération de propriétaires occupe 80 per- sonnes et génère un chiffre d'affaires annuel de quelque 12 millions de francs.

Zurich, le 1er juillet 2021

En acquérant la société Mérinat SA à Vevey (VD), le Groupe Burkhalter s'enrichit d'une entreprise de Suisse romande spécialisée dans l'électrotechnique. Mérinat SA conserve sa direction actuelle et maintiendra ses activités en qualité d'entreprise indépendante du Groupe Burkhalter. Rien ne change donc pour les 80 membres de son personnel ainsi que pour ses clientes et clients.

Le Groupe Burkhalter était déjà représenté sur plusieurs sites de Suisse romande par les sociétés Sedelec SA à Carouge, Sedelec SA à Lausanne, Tabelec Force et Commandes SA à Aclens et Grichting & Valterio SA à Sion. Avec Mérinat SA, les quatre entreprises occupent maintenant plus de 500 personnes.

La stratégie du Groupe prévoit toujours la conquête de nouvelles parts de marché via l'achat ciblé d'autres entreprises exerçant dans l'électrotechnique.

Pour plus d'informations:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, responsable Communication et relations investisseurs +41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch

Le Groupe Burkhalter, principal prestataire suisse de services électrotechniques dans la construction, est représenté par près de 50 sociétés du Groupe exerçant sur plus de 100 sites de Suisse. Au 31 décembre 2020, il annonçait un résultat d'exploitation (EBIT) de 18,7 millions CHF, un résultat du Groupe de 14,6 millions CHF et un chiffre d'affaires de 497,6 millions CHF en occupant 3170 personnes (EPT, dont 696 appre- nants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding AG est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange AG (symbole de valeur BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN CH0212255803). L'électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu'aux systèmes de commande de machines et d'installations électriques chez le consommateur final. En qualité de leader suisse des prestations électrotechniques dans la construction, nous couvrons la totalité des services du sec- teur, avec un accent prononcé sur la qualité et la précision: installations, installations de distribution, maintenance et entretien, télématique, automatisation et sécurité. Bref: l'électrotechnique suisse à 360°.

Connaissez-vous déjà notre rapport sur le développement durable?

https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications