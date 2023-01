Zurich (awp) - L'électro-installateur zurichois Burkhalter poursuit ses emplettes, cette fois aux Grisons: il y a fait l'acquisition de LKE Haustechnik AG à Landquart, a-t-il indiqué mardi soir, ne précisant pas le montant de l'opération.

LKE Haustechnik compte 23 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de près de 7,5 millions de francs suisses. La société est présente sur le marché régional depuis 2011 et offre des services dans les domaines de l'aération, de la climatisation et de la technique de l'énergie. L'ensemble des collaborateurs et de la direction sont repris par Burkhalter.

L'acquisition sera payée au comptant et sous forme d'actions Burkhalter. A cet effet, quelque 42'000 nominatives seront prélevées sur le capital autorisé, sous exclusion des droits préférentiels des actionnaires.

Les vendeurs se sont engagés à respecter une période de lock-up de deux ans des actions obtenues. Le premier jour de négoce des nouvelles actions sera fixé fin février ou début mars.

