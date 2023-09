Des résultats très réjouissants pour le premier semestre 2023

Le Groupe Burkhalter a signé un premier semestre 2023 d’excellente facture. Le résultat consolidé, le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires ont fortement augmenté en raison de la première consolidation complète des résultats semestriels, selon les normes comptables Swiss GAAP RPC, de la société poenina holding sa après sa fusion avec Burkhalter le 29 juin 2022, et de la forte croissance liée aux acquisitions. Toute comparaison du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie avec les chiffres de l’exercice précédent est donc impossible ou à tout le moins peu pertinente. Le bénéfice par action connaît une hausse sensible de 13.3% par rapport au premier semestre 2022. Les perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2023 sont optimistes dans l’état actuel des choses.

Le Groupe Burkhalter clôture le premier semestre 2023 au 30 juin 2023 comme suit: le bénéfice par action a augmenté à CHF 2.04 (CHF 1.80 l’exercice précédent, soit +13.3%), le résultat consolidé s’établit à CHF 21.2 millions (CHF 10.8 millions l’exercice précédent), le résultat d’exploitation (EBIT) s’élève à CHF 26.0 millions (CHF 13.4 millions l’exercice précédent) et le chiffre d’affaires atteint CHF 526.2 millions (CHF 277.0 millions l’exercice précédent). Le résultat consolidé, le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires ont augmenté de manière significative par rapport à l’exercice précédent en raison de la première consolidation des résultats semestriels avec la société poenina holding sa après sa fusion avec Burkhalter le 29 juin 2022, ainsi que de la forte croissance liée aux acquisitions. Toute comparaison du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie avec les chiffres de l’exercice précédent est donc impossible ou à tout le moins peu pertinente.

Une forte croissance liée aux acquisitions

Le 10 janvier 2023, le Groupe a acquis LKE Haustechnik AG à Landquart (GR), puis Strässle Installationen AG à Amriswil (TG) le 12 janvier 2023, Elektro Saas AG à Saas-Fee (VS) le 26 janvier 2023 et Bötschi Holding AG, Mauren (TG) le 28 mars 2023 avec ses filiales Bötschi AG Feuer Luft Wasser à Mauren (TG), Angele AG Feuer Luft Wasser à Bronschhofen (SG) et Perl-Pool AG à Mauren (TG). Le 6 juillet 2023, le Groupe Burkhalter a également racheté Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik, à Olten (SO), ainsi que ses succursales situées à Brugg (AG) et Soleure (SO).

La croissance par des acquisitions reste un élément de la stratégie du Groupe Burkhalter. Comme les acquisitions sont réalisées selon les opportunités qui se présentent, on ne peut pas partir du principe que d’autres acquisitions de même ampleur seront réalisées pendant le 2nd semestre 2023.

Toujours confiante pour l’avenir

En l’état actuel des choses, la direction part du principe que le bénéfice par action peut connaître une progression modérée pendant l’exercice 2023 par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse dépend essentiellement du maintien d’une demande élevée de services de technique du bâtiment et de la demande croissante de bâtiments à haute efficacité énergétique. Le Groupe Burkhalter est positionné de manière optimale pour apporter une contribution significative aux objectifs de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération.

Remerciements aux collaborateurs

Le Groupe Burkhalter doit son succès au savoir-faire, à l’engagement et à la flexibilité de ses collaborateurs. En signe de reconnaissance et de remerciement, le Conseil d’administration et la direction générale ont organisé le 16 juin 2023 une grande fête pour les collaborateurs à The Valley à Kemptthal (ZH).

Comparaison des chiffres

En millions de CHF 30.06.2022 30.06.2023 Résultat consolidé 10.8 21.2 Résultat d’exploitation (EBIT) 13.4 26.0 Chiffre d’affaires consolidé 277.0 526.2 En CHF Bénéfice par action 1.80 2.04

Le rapport du premier semestre 2023 peut être téléchargé sur le site Internet de Burkhalter : www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

Téléconférence: Lundi 4 septembre 2023, début à 9h00

Le Groupe Burkhalter présente aujourd’hui les comptes consolidés du premier semestre 2023 dans le cadre d’une téléconférence. Veuillez vous connecter cinq minutes avant le début de la téléconférence (début à 9h00) en composant le +41 (0)58 310 50 00 (Europe)

+44 (0)207 107 06 13 (Grande-Bretagne)

+1 (1)631 570 56 13 (États-Unis) L’animatrice de la téléconférence vous mettra en contact avec Gaudenz F. Domenig, président du Conseil d’administration, Zeno Böhm, CEO, et Urs Domenig, CFO.