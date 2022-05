Feu vert de la Comco à la fusion entre Burkhalter et Poenina

Zurich (awp) - Burkhalter et Poenina ont obtenu l'accord de la Commission de la concurrence (Comco) pour leur fusion. Les actionnaires du spécialiste des installations électriques et du groupe de technique du bâtiment devront encore se prononcer sur ce mariage lors de leur assemblées générales respectives fin mai.

En cas de feu vert des actionnaires, la fusion effective des deux sociétés zurichoise est prévue le 29 juin, selon un communiqué de Burkhalter publié jeudi.

Sur une base pro forma, le groupe fusionné affiche un chiffre d'affaires annuel de 930 millions de francs suisses, un résultat d'exploitation (Ebit) avoisinant les 50 millions et un bénéfice net de 40 millions. La décotation des actions Poenina est prévue le 29 juin et la cotation des nouvelles actions Burkhalter sur SIX Swiss Exchange le lendemain. Ces dernières donneront droit au dividende pour l'exercice 2022.

Sous réserve de l'aboutissement de la transaction, Burkhalter deviendra un prestataire de technique du bâtiment complet, comptant quelque 4600 collaborateurs, près de 80 filiales et 150 sites répartis en Suisse et au Liechtenstein.

al/rp