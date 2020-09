Groupe Burkhalter: Résultats du premier semestre 2020 en territoire positif en dépit de la COVID-19

Le Groupe Burkhalter clôture le premier semestre 2020 en territoire positif malgré la COVID-19. La baisse du bénéfice est principalement imputable aux inefficiences résultant des mesures de protection, au report inattendu de projets et à l'arrêt partiel de chantiers en Suisse romande et au Tessin. Pour le second semestre 2020, qui génère le plus souvent un chiffre d'affaires supérieur, la direction générale du Groupe Burkhalter vise une marge EBIT d'environ 6%, comme les années précédentes. Cela suppose néanmoins que les préjudices liés à la COVID-19 ne se renforcent pas de nouveau.