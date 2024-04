Le Groupe Burkhalter a bouclé l’exercice 2023 sur un très bon résultat annuel

Les résultats de l’exercice 2023 se présentent comme suit: le bénéfice par action se chiffre à CHF 4.95 (CHF 4.73 l’exercice précédent, +4.7%), le résultat d’exploitation (EBIT), à CHF 64.8 millions (CHF 48.1 millions l’exercice précédent) et le résultat consolidé, à CHF 51.9 millions (CHF 38.5 millions l’exercice précédent). Le chiffre d’affaires s’inscrit à CHF 1127.3 millions (CHF 800.8 millions l’exercice précédent) et franchit pour la première fois le cap du milliard dans l’histoire du Groupe Burkhalter. La hausse en valeur nominale du chiffre d’affaires mais aussi du résultat par rapport à l’exercice précédent est liée pour l’essentiel à la fusion avec poenina holding sa en date du 29 juin 2022. L’exercice 2023 marque la première consolidation de l’ancienne société poenina holding sa sur un exercice complet. Toute comparaison avec les chiffres de l’exercice précédent est donc impossible ou à tout le moins peu pertinente. Par ailleurs, Burkhalter a réalisé six acquisitions en 2023.

L’augmentation du bénéfice par action est due, d’une part, à l’accroissement de la demande de solutions efficaces en énergie et à l’amélioration des processus. De l’autre, la forte hausse des prix d’achat des matériels et des frais généraux a pu être compensée par des gains d’efficacité et des adaptations de prix. La disponibilité des matériels s’est en grande partie normalisée. Le niveau d’activité toujours aussi élevé dans la construction et les besoins d’assainissement en lien avec l’efficacité énergétique soutiennent la demande de prestations de services correspondantes.

Une fois encore une forte croissance

Le Groupe Burkhalter a accueilli six entreprises supplémentaires de technique du bâtiment en 2023. Le 10 janvier, le Groupe a racheté la société LKE Haustechnik AG à Landquart (GR), suivie le 12 janvier de Strässle Installationen AG à Kesswil (TG) et le 26 janvier, d’Elektro Saas AG à Saas-Fee (VS). L’entreprise Bötschi Holding AG à Berg (TG) ainsi que ses filiales Bötschi AG Feuer Luft Wasser à Berg (TG), Angele AG Feuer Luft Wasser à Bronschhofen (SG) et Perl-Pool AG à Berg (TG) font partie du Groupe depuis le 28 mars. Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik à Olten (SO) ainsi que ses succursales à Brugg (AG) et Soleure (SO) ont été rachetées le 29 juin, suivies, le 6 novembre, par C2B Electrotechnique Sàrl à Martigny (VS). La conquête de parts de marché supplémentaires par le rachat ciblé d’autres entreprises spécialisées dans la technique du bâtiment continuera à faire partie de la stratégie du Groupe Burkhalter.

Responsabilité à l’égard de l’environnement et de la société

Entre l’assainissement énergétique des bâtiments, le remplacement des systèmes de chauffage fossiles et le montage d’installations photovoltaïques, la stratégie d’entreprise du Groupe Burkhalter contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses clients et, partant, du parc immobilier suisse, et à la mise en œuvre la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. À moyen terme, l’entreprise prévoit de développer le conseil en énergie et l’offre de prestations de services axés sur l’efficacité énergétique. Pour montrer également l’exemple en interne, le Groupe Burkhalter a affiné son plan de transition climatique en 2023. Ses principales sources d’émissions sont la flotte de véhicules et les bâtiments de l’entreprise. Concernant les émissions générées le long de la chaîne de création de valeur, il s’est lancé en 2023 dans une analyse quantitative qui sera poursuivie en 2024. Pour 2024, l’entreprise a l’ambition d’affiner son plan de transition climatique, fondé sur l’objectif de zéro émission nette à l’horizon 2050 de la Confédération.

Un rapport sur les questions non financières a été établi pour la première fois pour l’exercice 2023 (art. 964a ss CO). Ce rapport sur les questions non financières 2023 peut être consulté à l’adresse www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

Proposition de versement d’un dividende au programme

Vu l’excellent résultat réalisé au terme de l’exercice 2023, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale, qui aura lieu le 14 mai 2024, de verser un dividende brut de CHF 4.45 par action (CHF 4.25 l’exercice précédent). Le dividende sera issu à parts égales du bénéfice résultant du bilan et des réserves constituées à partir des apports de capitaux.

Regroupement des organisations de service

Les organisations de service Burkhalter Management SA (Électrotechnique) et Burkhalter Services AG (CVCS) seront réunies en une seule entreprise durant l’été 2024, à l’occasion de leur déménagement vers un site commun au 55 de la Flurstrasse à Zurich-Altstetten. Cette entité sera rebaptisée Burkhalter Services AG et s’occupera de toutes les sociétés du Groupe ainsi que de Burkhalter Holding SA.

Toujours confiante pour l’avenir

En raison des besoins d’assainissement en lien avec l’efficacité énergétique et de la demande très importante de prestations de services correspondantes, la direction générale du Groupe Burkhalter voit encore un potentiel de croissance. Elle considère que le Groupe Burkhalter est toujours bien positionné pour apporter une contribution essentielle à l’atteinte des objectifs de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Elle estime dès lors qu’il sera de nouveau possible d’augmenter de façon modérée le bénéfice par action de l’exercice 2024 par rapport à l’exercice précédent.

Remerciements aux collaborateurs

Le Conseil d’administration et la direction générale tiennent à remercier les collaboratrices et collaborateurs, qui se sont donnés à fond pour notre clientèle et ont œuvré au succès durable de l’entreprise.

Rapport financier 2023 et rapport sur les questions non financières 2023

Le rapport de gestion 2023 du Groupe Burkhalter, qui se compose de deux publications, le «Rapport financier 2023» et le «Portrait 2023», ainsi que le rapport sur les questions non financières 2023 peuvent être téléchargés sous: www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

