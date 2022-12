Burkhalter Holding AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital

Le Groupe Burkhalter annonce la réalisation de l’augmentation autorisée du capital



02.12.2022 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Dans le cadre de l’acquisition de toutes les actions d’Imwinkelried Holding AG ayant son siège à Viège (VS) le 24 octobre 2022, le Groupe Burkhalter s’était engagé à verser une partie du prix d’achat en actions nominatives cotées de la société Burkhalter Holding SA. Burkhalter Holding SA a procédé avec succès à l’augmentation autorisée du capital correspondante par le biais de l’émission de 137 327 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.04 chacune. Le capital-actions de la société s’élève donc désormais à CHF 414 517.68, répartis en 10 362 942 actions nominatives d’une valeur nominale unitaire de CHF 0.04. Les nouvelles actions commencent à être négociées à la SIX Swiss Exchange à compter de ce jour. Télécharger le communiqué de presse au format PDF Contact :

Burkhalter Holding SA

Elisabeth Dorigatti, responsable Communication, Durabilité et Relations investisseurs

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

Fin du communiqué ad hoc