Le Groupe Burkhalter clôture l’exercice 2022 avec grand succès

Les résultats de l’exercice 2022 sont réjouissants. Le bénéfice par action se chiffre à CHF 4.73 (CHF 3.99 l’exercice précédent, +18.5%), le résultat d’exploitation (EBIT), à CHF 48.1 millions (CHF 29.3 millions l’exercice précédent) et le résultat consolidé, à CHF 38.5 millions (CHF 23.9 millions l’exercice précédent). Le chiffre d’affaires s’élève à CHF 800.8 millions (CHF 539.5 millions l’exercice précédent). La hausse du chiffre d’affaires mais aussi du résultat par rapport à l’exercice précédent est liée pour l’essentiel à la fusion avec poenina holding sa en date du 29 juin 2022. Toute comparaison avec les chiffres de l’exercice précédent est donc impossible ou à tout le moins peu pertinente.

La nette augmentation du bénéfice par action résulte, d’une part, de la hausse de la demande de solutions efficaces sur le plan énergétique, de l’amélioration des processus sur chantier et du succès de la fusion avec poenina. De l’autre, la forte hausse des prix d’achat des matériels et des frais généraux a pu être compensée par des gains d’efficacité et des adaptations de prix. La disponibilité des matériels courants est correcte compte tenu des circonstances. Toutefois, selon le type et l’exécution, la clientèle doit accepter des délais d’attente de plusieurs mois pour des composants tels que les pompes à chaleur, les onduleurs ou les stations de transformation.

Forte croissance

À la suite de la fusion avec poenina et des acquisitions opérées depuis, le périmètre et l’effectif du Groupe Burkhalter ont cru considérablement. Par ailleurs, l’entreprise a racheté Pauli Elektro AG à Berthoud (BE) en date du 4 octobre 2022. Depuis le 24 octobre 2022, la société Imwinkelried Lüftung und Klima AG, dont le siège est à Viège (VS), ainsi qu’une succursale située à Berthoud (BE) et sa filiale exclean ag, également sise à Viège (VS), font partie du périmètre de l’entreprise. Le 10 janvier 2023, la société LKE Haustechnik AG à Landquart (GR) a été acquise, suivie le 12 janvier 2023 de Strässle Installationen AG à Amriswil (TG) et le 26 janvier 2023, d’Elektro Saas AG à Saas-Fee (VS). Plus récemment, à la date du 28 mars 2023, nous avons repris Bötschi Holding AG, Mauren (TG), avec ses filiales Bötschi AG Feuer Luft Wasser, Mauren (TG), Angele AG Feuer Luft Wasser, Bronschhofen (SG) et Perl-Pool AG, Mauren (TG).

Demande de versement d’un dividende au programme

Compte tenu des résultats particulièrement réjouissants qui ont pu être obtenus, le Conseil d’administration a l’intention de proposer à l’Assemblée générale qui doit se tenir le 16 mai 2023 le versement d’un dividende par action de CHF 4.25 brut (CHF 3.80 l’exercice précédent), constitué d’un dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan de CHF 2.125 brut (soit un dividende net de CHF 1.38125 après déduction de l’impôt anticipé de 35%) et d’un montant de CHF 2.125 issu des réserves provenant de capitaux (exonéré de l’impôt anticipé).

Développement durable

Selon l’Office fédéral de l’énergie, le parc immobilier suisse consomme environ 100 TWh, ce qui représente plus ou moins 45% du besoin national en énergie et 30% des émissions de CO2 en Suisse1. Avec ses solutions à haute efficacité énergétique, le Groupe Burkhalter entend apporter une grande contribution à la mise en oeuvre de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. En effet, grâce à des collaborations entre tous les corps de métier, l’entreprise peut offrir des services qui réduisent la consommation d’énergie et, partant, les émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier suisse.

Les ambitions en matière de durabilité du Groupe Burkhalter sont ancrées dans la stratégie depuis 2019 et dans les statuts depuis 2022. L’entreprise doit donc aussi faire progresser le développement durable en son sein et tout au long de la chaîne de création de valeur. Le Groupe Burkhalter veut réduire au minimum les incidences environnementales négatives de ses activités. Ses objectifs et mesures dans ce domaine figurent dans le dernier rapport sur le développement durable.

Toujours confiante pour l’avenir

La direction du Groupe Burkhalter voit un grand potentiel compte tenu du niveau d’activité toujours aussi élevé dans la construction, du besoin d’assainissement existant et de la demande croissante de bâtiments à haute efficacité énergétique. Elle estime pouvoir maintenir le bénéfice par action de l’exercice 2023 au même niveau que l’exercice précédent, voire éventuellement l’augmenter encore. Toutefois, cette perspective positive pourrait être impactée négativement par l’inflation, une augmentation des prix des matériels, des hausses de taux d’intérêt, la situation géopolitique et des problèmes d’approvisionnement au niveau de divers matériels.

Remerciements aux collaborateurs

L’entreprise tient à adresser des remerciements tout particuliers à ses collaboratrices et collaborateurs, qui s’engagent activement pour assurer le succès du Groupe Burkhalter.

Rapport de gestion 2022 et rapport sur le développement durable 2022

Le rapport de gestion 2022 du Groupe Burkhalter, qui se compose de deux publications, le Rapport financier 2022 et le Portrait 2022, ainsi que le Rapport sur le développement durable 2022 peuvent être téléchargés sous: www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

