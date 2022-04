Burkhalter Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Le Groupe Burkhalter convoque son assemblée générale ordinaire et publie des informations financières pro forma sur la fusion prévue



27.04.2022 / 08:09 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC Le 31 mai 2022 à 11 heures, l'assemblée générale ordinaire de Burkhalter Holding SA votera, parmi d'autres points à l'ordre du jour, sur la fusion prévue avec poenina holding sa, ainsi que sur l'augmentation et la prorogation du capital-actions approuvé à l'hôtel Mövenpick Zurich Regensdorf. Dans ce cadre, les informations financières pro forma, consultables dès aujourd'hui avec la convocation et les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale à l'adresse https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications, seront également rendues publiques. Télécharger le communiqué de presse au format PDF Contact pour les médias :

Burkhalter Holding SA

Elisabeth Dorigatti, responsable Communication, Durabilité et Relations investisseurs

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch , www.burkhalter.ch Le Groupe Burkhalter, principal prestataire suisse de services électrotechniques dans la construction, est représenté par près de 50 sociétés du Groupe exerçant sur plus de 100 sites de Suisse. Au 31 décembre 2021, il annonçait un résultat d'exploitation (EBIT) de 29,3 millions CHF, un résultat du Groupe de 23,9 millions CHF et un chiffre d'affaires de 539,5 millions CHF en occupant 3157 personnes (EPT, dont 703 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding AG est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole de valeur BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN CH0212255803). L'électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu'aux systèmes de commande de machines et d'installations électriques chez le consommateur final. En qualité de leader suisse des prestations électrotechniques dans la construction, nous couvrons la totalité des services du secteur, avec un accent prononcé sur la qualité et la précision: installations, installations de distribution, maintenance et entretien, télématique, automatisation et sécurité. Bref: l'électrotechnique suisse à 360°. Connaissez-vous déjà notre rapport 2020/2021 sur le développement durable?

https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des affirmations prospectives telles que des projections, des prévisions et des estimations. Ces affirmations prospectives dépendent de certains risques et incertitudes qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats, performances ou événements effectifs divergent fortement de ceux anticipés dans le présent communiqué de presse. Les affirmations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les opinions et hypothèses actuelles de Burkhalter Holding SA. Burkhalter Holding SA estime par ailleurs n'avoir aucune obligation d'actualiser ou de compléter le présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une publicité, ni une offre, ni une recommandation, ni une invitation à l'achat d'actions dans une quelconque juridiction. Ce communiqué de presse est donné à titre informel. Il ne constitue en aucun cas une recommandation ou proposition d'achat d'actions, ni une publicité pour l'achat d'actions de Burkhalter Holding SA et/ou de poenina holding sa dans quelque juridiction que ce soit. Il n'est pas considéré comme prospectus au sens de l'art. 35 ss de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin).

