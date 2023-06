Burkhalter Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Le Groupe Burkhalter met de nouveau ses collaborateurs à l'honneur avec une grande fête



19.06.2023



Le Groupe Burkhalter doit son succès au savoir-faire, à l’engagement et à la flexibilité de ses collaborateurs. En signe de reconnaissance et de remerciement, le Conseil d’administration et la direction générale ont organisé une grande fête pour les collaborateurs vendredi dernier à The Valley à Kemptthal (ZH). À intervalle de quelques années, le Groupe Burkhalter met sur pied une grande fête pour ses collaborateurs. La dernière en date a eu lieu le 16 juin 2023. Une grande partie des quelque 4850 (EPT) collaborateurs a fait la fête à The Valley à Kemptthal (ZH) de 16 h 30 à 23 h à l’occasion du Burkhalter Festival. Zeno Böhm, CEO du Groupe Burkhalter, s’est réjoui du grand nombre de participantes et participants: «Depuis la fusion avec poenina holding sa, c’était la première occasion de réunir tout le personnel de l’entreprise et de faire connaissance et d’échanger dans une ambiance détendue. Au travers du Burkhalter Festival, nous voulons exprimer notre reconnaissance pour le formidable engagement de nos collaboratrices et collaborateurs. Nous tenons à les remercier toutes et tous pour l’excellente coopération et trinquons à un futur couronné de succès.» Des food-trucks, des stands et plusieurs restaurants ont proposé une multitude de délices culinaires, tandis que des DJ et des groupes ont assuré l’ambiance. Photos de la fête: www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/communiques-de-presse-et-photos-de-presse Télécharger le communiqué de presse au format PDF Contact :

Burkhalter Holding SA

Elisabeth Dorigatti, responsable Communication d’entreprise, Durabilité et Relations investisseurs

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

