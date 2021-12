Le Groupe Burkhalter procède à des changements à la direction du Groupe

EQS-Ad-hoc: Burkhalter Holding AG / Mot-clé(s) : Identité

Zeno Böhm et Urs Domenig reprendront la direction générale du Groupe Burkhalter en date du 1er janvier 2022: Zeno Böhm devient CEO et Urs Domenig CFO. Le 31 décembre 2021, Marco Syfrig quitte ses fonctions de CEO et de délégué du Conseil d'administration, tout en continuant de siéger au Conseil d'administration du Groupe Burkhalter. Comme annoncé le 12 avril 2021 dans le cadre de la publication des résultats de 2020, Marco Syfrig quittera son poste de CEO et de délégué du Conseil d'administration à la date du 31 décembre 2021 après quatorze années passées à occuper ces fonctions. Il continuera de siéger au Conseil d'administration et restera, dans une certaine mesure, à la disposition de la direction dans le cadre d'une occupation à temps partiel. Zeno Böhm, qui a occupé le poste de CFO durant plus de onze ans, reprendra la fonction de CEO avec effet au 1er janvier 2022.

La fonction de CFO sera quant à elle assurée par Urs Domenig. Urs Domenig a dirigé la société Electra Buin SA à Scuol (GR), qui fait partie du Groupe Burkhalter. Il possède un diplôme HES en technique des processus et des installations et a une parfaite maîtrise de l'OIBT 2002. Il a aussi obtenu un EMBA de General Management à l'Université de St-Gall (HSG) et suit actuellement une formation MAS Corporate Finance à l'Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ) à Rotkreuz. Le Conseil d'administration a la conviction que le Groupe Burkhalter poursuivra dans la voie du succès sous cette nouvelle direction. Télécharger le communiqué de presse au format PDF Pour plus d'informations:

