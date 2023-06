Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik fait désormais partie du Groupe Burkhalter

Burkhalter Holding AG / Mot-clé(s) : Acquisition d’une société

29.06.2023 / 17:40 CET/CEST

Le Groupe Burkhalter a signé aujourd’hui le contrat d’achat de Riggenbach AG, Lüftungs- und Kli-matechnik à Olten (SO), ainsi que de ses succursales situées à Brugg (AG) et Soleure (SO). L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ CHF 40 millions et emploie approximativement 160 collaborateurs. Le prix d’achat a été réglé au comptant et en actions nominatives issues de la marge de fluctuation du capital introduite récemment. L’exécution de la transaction aura lieu en juillet 2023. Le Groupe Burkhalter rachète Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik, dont le siège est à Olten (SO), ainsi que ses succursales situées à Brugg (AG) et Soleure (SO). Fondée en 1961, l’entreprise planifie, construit et entretient des installations dans les domaines de la ventilation, de la climatisation, du froid et de l’énergie. Elle emploie quelque 160 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ CHF 40 millions. Tous les collaborateurs sont repris et la raison sociale demeure inchangée. L’exécution de la transaction signée ce jour aura lieu en juillet 2023. Le prix d’achat sera réglé au comptant et en nouvelles actions nominatives de l’entreprise acquéreuse. À cet effet, 148 774 actions nominatives doivent être émises, avec exclusion du droit de souscription des actionnaires. Le Conseil d’administration de Burkhalter Holding SA se réserve ainsi la possibilité d’augmenter le capital-actions de la société à tout moment jusqu’au 15 mai 2028, conformément aux conditions de l’art. 5a des statuts, par l’émission, au maximum, de 893 792 (1 042 567 actions moins les 148 774 actions nouvellement créées) actions nominatives entièrement libérées. Il est prévu que les actions nouvellement créées commenceront à être négociées fin août/début septembre 2023.

Les vendeurs de Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik se sont engagés à ne pas céder deux tiers des actions nominatives de Burkhalter issues de la vente pendant une durée de deux ans (convention de lock-up). Les actions nominatives sont donc soumises à une période de blocage. La conquête de parts de marché supplémentaires par le rachat ciblé d’autres entreprises spécialisées dans la technique du bâtiment continuera à faire partie intégrante de la stratégie du Groupe Burkhalter. Télécharger le communiqué de presse au format PDF Contact :

