Burlington Stores, Inc. est un détaillant de vêtements, de chaussures, d'accessoires et d'articles pour la maison de marque à des prix bas quotidiens. Les magasins de la société proposent une vaste sélection de produits de saison axés sur la mode, notamment du prêt-à-porter féminin, des vêtements pour hommes, des vêtements pour jeunes, des articles pour bébés, des produits de beauté, des chaussures, des accessoires, des articles pour la maison, des jouets, des cadeaux et des manteaux. L'entreprise possède cinq centres de distribution. Ses deux centres de distribution de la côte est sont situés à Edgewater Park, dans le New Jersey, et à Burlington, dans le New Jersey. Ses trois centres de distribution de la côte ouest sont situés à San Bernardino (Californie), Redlands (Californie) et Riverside (Californie). Ces cinq centres de distribution occupent une superficie totale d'environ 4 106 000 pieds carrés et comprennent chacun des capacités de traitement, d'expédition et de stockage. Outre les centres de distribution, l'entreprise a conclu des accords avec des tiers pour l'utilisation d'installations de points de vente. Elle exploite environ 1007 magasins, principalement sous l'enseigne Burlington Stores.

Secteur Détaillant habillement et accessoires