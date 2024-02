Un fonds spéculatif activiste présidé par l'ancien Premier ministre canadien Stephen Harper pousse l'opérateur américain de grands magasins Kohl's à se vendre, selon des personnes familières avec le dossier.

Kohl's a rejeté des offres d'acquisition allant jusqu'à 64 dollars par action en 2022, date à laquelle plusieurs actionnaires activistes ont fait pression sur lui pour qu'il envisage une vente.

Elle s'est accrochée à une offre de plus de 70 dollars par action qui n'a jamais vu le jour, et s'est depuis efforcée de rendre ses magasins plus rentables et de développer son activité de commerce électronique. Ses actions tournent aujourd'hui autour de 26 dollars.

Vision One Management Partners, un fonds cofondé par Harper et Courtney Mather, ancienne protégée de Carl Icahn, a pris une participation dans Kohl's et a fait part à la société de ses inquiétudes quant à son avenir, ont indiqué les sources.

Vision One a demandé à Kohl's de lancer un processus de vente et de lui accorder une représentation au conseil d'administration, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Kohl's n'était pas disponible pour commenter et Vision One n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Cette évolution fait de Kohl's le deuxième grand magasin américain à subir la pression des investisseurs pour se vendre en l'espace de quelques mois. Le mois dernier, Macy's a rejeté une offre de rachat de 5,8 milliards de dollars faite par les investisseurs Arkhouse Management et Brigade Capital Management, au motif qu'elle était trop bon marché et qu'elle ne disposait peut-être pas du financement nécessaire.

Kohl's exploite plus de 1 100 magasins aux États-Unis et a conclu un partenariat avec Sephora, le détaillant de produits de beauté de LVMH. Ses ventes n'ont cessé de diminuer alors qu'il s'efforce d'attirer davantage de clients.

Ancora Holdings, Macellum Capital Management et Legion Partners Asset Management figurent parmi les autres fonds spéculatifs activistes qui ont demandé des changements chez Kohl's.

La société est dirigée par Tom Kingsbury, ancien PDG de la chaîne de magasins à prix cassés Burlington Stores, qui a rejoint le conseil d'administration de Kohl's en 2021 avec le soutien de Macellum et d'Ancora. Il a remplacé Michelle Gass, qui a quitté l'entreprise en 2022 pour rejoindre le fabricant de jeans Levi Strauss & Co, en tant que PDG permanent en 2023.

Vision One, située à Miami, en Floride, et lancée en 2022, investit principalement dans des entreprises américaines de taille moyenne dans les secteurs de l'industrie et de la consommation, selon une déclaration réglementaire. Elle supervisait environ 128 millions de dollars d'actifs en mai 2023.

Économiste de formation, M. Harper a consacré l'essentiel de sa carrière à la politique. Il a cofondé le Parti conservateur du Canada moderne et a remporté trois élections successives en 2006, 2008 et 2011. Il possède également sa propre société de conseil.

Mather, ancien gestionnaire de portefeuille pour l'investisseur activiste milliardaire Icahn, est membre du conseil d'administration de Caesars Entertainment et a précédemment occupé des postes au sein des conseils d'administration de Herc Holdings et de CVR Energy. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss à Rhode Island ; rédaction de David Evans)