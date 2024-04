Burnham Holdings, Inc. est une société holding d'un groupe de filiales qui desservent le segment de marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC). Les filiales de la société sont des fabricants nationaux de chaudières et de produits et accessoires CVC connexes, y compris des systèmes de contrôle avancés, des fours, des radiateurs et des systèmes de climatisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ses filiales résidentielles fournissent des solutions de confort intérieur pour les maisons et les petits bâtiments. Ses applications de chauffage commercial comprennent les bases militaires, les immeubles résidentiels à plusieurs unités, les établissements de soins de santé, les administrations publiques, les établissements d'enseignement et les hôpitaux. Ses applications industrielles comprennent tous les projets nécessitant de la vapeur ou de l'eau chaude. Son offre de produits comprend une gamme de chaudières en fonte, en acier inoxydable, à tubes de fumée, à tubes d'eau et à tubes de cuivre, ainsi que des accessoires de chaufferie, pour les marchés commerciaux et industriels.

Secteur Equipements et composants électriques