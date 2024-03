Burning Rock Biotech Ltd est une société holding principalement engagée dans la sélection de thérapies anticancéreuses basées sur le séquençage de nouvelle génération (NGS). La société opère dans trois segments. Le segment Central Laboratory Business est engagé dans la vente de tests de sélection de thérapies anticancéreuses à des patients individuels. Le segment In-Hospital Business vend des kits de réactifs et fournit des services de facilitation pour la vente d'équipements de laboratoire aux hôpitaux. Le segment Pharma Research and Development Services fournit des services aux entreprises, principalement en ce qui concerne le développement de thérapies ciblées et d'immunothérapies pour divers types de cancer, et aux hôpitaux pour leurs études sur le diagnostic et le traitement du cancer. Ses produits comprennent OncoScreen Plus et LungPlasma. Ses tests de sélection de thérapies anticancéreuses basés sur l'END applicables à un large éventail de types de cancer, notamment le cancer du poumon, le cancer de la prostate et le cancer du sein. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Installations et services en soins de santé