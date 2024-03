Burnpur Cement Limited a annoncé que M. Jit Roy Choudhury, Company Secretary & Compliance Officer (Key Managerial Personnel) de la société, a présenté sa démission par lettre datée du 9 mars 2024 afin de poursuivre des opportunités de carrière en dehors de la société et qu'il sera relevé de ses fonctions à compter de la fin des heures d'ouverture du 11 mars 2024. M. Roy Choudhury cessera également d'être un membre du personnel d'encadrement clé en vertu des dispositions de la section 203 et d'autres dispositions applicables de la Companies Act, 2013 et du règlement 30(5) de la SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pour déterminer l'importance relative de tout événement ou transaction afin de procéder aux divulgations requises auprès des Bourses à compter de la fermeture des bureaux le 11 mars 2024.