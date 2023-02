BurTech Acquisition Corp. et CleanBay Renewables annoncent une lettre d'intention pour un regroupement d'entreprises

La nouvelle société sera une plateforme d’énergies renouvelables et d’agriculture durable

BurTech Acquisition Corp. (NASDAQ : BRKH), une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse ou « SPAC » (« BurTech »), et CleanBay Renewables Inc. (« CleanBay »), une société de technologie environnementale en phase avancée axée sur la production de gaz naturel renouvelable durable (« RNG »), hydrogène vert et engrais naturel à libération contrôlée, a annoncé aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention (« LI ») pour un éventuel regroupement d’entreprises.

Le conseil d’administration de CleanBay estime qu’un regroupement d’entreprises avec BurTech est la prochaine étape positive et naturelle pour l’entreprise. Les dirigeants estiment que cette nouvelle société offrira des opportunités d’apporter des contributions significatives à la transition climatique et énergétique et est dans le meilleur intérêt des actionnaires de CleanBay.

« Nous pensons que notre procédé améliore la qualité de l’air, du sol et de l’eau autour de nos installations. De plus, nos produits d’énergie renouvelable sont un moyen durable et écologique de réduire les émissions et de fournir une solution à faible émission de carbone pour le carburant des véhicules, l’utilisation résidentielle, la recharge des véhicules électriques et la production d’hydrogène », déclare le président exécutif de CleanBay, Thomas Spangler. « Nous pensons que nos projets peuvent aider à atteindre les objectifs de la politique climatique américaine et de nombreux objectifs de développement durable des Nations Unies. »

« Notre processus convertit des sous-produits agricoles en engrais de haute qualité, les renvoyant à la communauté agricole afin de soutenir plus encore le développement de cultures et de sols sains », déclare Donal Buckley, directeur général de CleanBay. « Alors que nous continuons à développer de nouvelles installations, nous espérons devenir l’une des plus grandes sources uniques d’engrais respectueux du climat dans le pays. »

« Nous sommes ravis de nous associer à CleanBay et pensons que l’accès aux marchés des capitaux permettra à CleanBay de commercialiser et de faire évoluer ses procédés exclusifs et brevetés. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de direction de CleanBay pour mettre en œuvre ce regroupement d’entreprises. Les "projets prêts à l’emploi" de CleanBay présentent une opportunité d’investissement attrayante pour les actionnaires actuels et futurs. De plus, l’accès à des incitations d’obligations municipales dans les États du Maryland et de la Californie pourrait créer une plateforme économique solide pour aider au financement de ces usines et produire du GNR, de l’hydrogène et des engrais naturels à l’échelle industrielle. Plus important encore, les sources de GNR "fabriquées aux États-Unis", par le biais d’accords d’exploitation, peuvent aider les producteurs de combustibles fossiles et les entreprises agricoles à réduire leur empreinte carbone. Avec neuf installations identifiées et huit installations potentielles supplémentaires dans le pipeline, nous pensons que CleanBay deviendra un acteur important sur le marché nord-américain du GNR et des engrais naturels », déclare Shahal Khan, président-directeur général de BurTech.

Selon la direction de CleanBay, à pleine capacité, chaque installation de bioconversion de CleanBay peut recycler plus de 150 000 tonnes de litière de volaille par an. En réaffectant une source potentielle de nutriments excédentaires, chaque installation peut générer plus de 750 000 MMBtu de RNG durable, 100 000 tonnes d’engrais naturels à libération contrôlée et jusqu’à environ 1 000 000 tonnes de crédits carbone équivalent CO 2 pouvant être disponibles pour la monétisation dans marchés mondiaux du carbone. Comme alternative au gaz naturel renouvelable, les installations peuvent également produire de l’hydrogène propre à un rythme estimé à 20 000 tonnes par an. CleanBay a accumulé une propriété intellectuelle exclusive couvrant son processus de conversion pour inclure des secrets commerciaux, un brevet américain et des demandes de brevet en attente aux États-Unis et en Europe.

Aperçu des transactions

Selon les conditions de la lettre, les actionnaires existants de CleanBay convertiraient 100 % de leurs actions dans la société publique combinée. La transaction proposée valorise CleanBay à 330 millions de dollars. Le compte en fiducie de BurTech détient actuellement environ 294 millions de dollars en trésorerie. BurTech prévoit d’annoncer des détails supplémentaires concernant le regroupement d’entreprises proposé lorsqu’un accord de fusion définitif sera signé au deuxième trimestre 2023.

La réalisation d’un regroupement d’entreprises avec CleanBay est soumise, entre autres, à une diligence raisonnable, à la négociation d’un accord définitif prévoyant la transaction, à la satisfaction des conditions qui y sont négociées et à l’approbation de la transaction par le conseil d’administration et les actionnaires à la fois de BurTech et CleanBay. Rien ne garantit qu’un accord définitif sera conclu ou que la transaction proposée sera réalisée selon les conditions ou le calendrier actuellement envisagés, voire tout court.

À propos de CleanBay Renewables Inc.

CleanBay est une société de technologie environnementale fondée en 2013 qui se concentre sur la gestion durable des sous-produits agricoles grâce à des technologies de digestion anaérobie et de récupération des nutriments qui produisent du gaz naturel renouvelable et des engrais naturels/organiques à libération contrôlée. La société développe activement des projets dans tous les États-Unis. La solution de CleanBay visant à réduire la pollution de l’air, du sol et de l’eau offre aux entreprises la possibilité de compenser les émissions de CO 2 , aux aviculteurs une autre utilisation de leur litière de volaille et aux agriculteurs un engrais à libération contrôlée pour augmenter la production alimentaire durable et soutenir des sols sains.

CleanBay a un projet prêt à l’emploi situé dans le Maryland et éligible à jusqu’à 250 millions de dollars d’obligations municipales exonérées d’impôt, un deuxième projet presque prêt à l’emploi (prévu au quatrième trimestre 2023) dans le Delaware et un troisième projet en Californie qui a reçu une résolution initiale de 540 millions de dollars de la California Pollution Control Financing Authority pour des obligations-recettes, pour lesquelles la société est en train d’obtenir des permis. Dans le cadre de son portefeuille plus large, CleanBay a identifié 17 autres sites de projets potentiels à travers les États-Unis. CleanBay pense pouvoir développer rapidement son portefeuille d’installations de bioconversion pour lutter contre le changement climatique à l’échelle mondiale.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://cleanbayrenewables.com.

À propos de BurTech Acquisition Corp.

BurTech Acquisition Corp. est une société inactive dont l’objet commercial est d’effectuer une fusion, une bourse de capital, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. BurTech est dirigé par son PDG, Shahal Khan.

Aucune offre ou sollicitation

Ce communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation de procuration, de consentement ou d’autorisation à l’égard de tout titre ou à l’égard du regroupement d’entreprises proposé. Ce communiqué de presse ne constitue pas non plus une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura aucune vente de titres dans les États ou juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou d’une dispense de celui-ci.

Déclarations prospectives

La divulgation aux présentes comprend certaines déclarations qui ne sont pas des faits historiques, mais des déclarations prospectives aux fins des dispositions de la sphère de sécurité en vertu de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de termes tels que « croit », « peut », « sera », « estime », « continue », « anticipe », « a l’intention de », « s’attend à », « devrait », « pourrait », « prévoit », « prédit », « potentiel », « semble », « recherche », « futur », « perspective » et expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les projections, les estimations et les prévisions de revenus et d’autres mesures financières et de performance et les projections d’opportunités et d’attentes du marché, la capacité de BurTech à conclure un accord définitif ou à conclure une transaction avec la société cible et la capacité de BurTech à obtenir le financement nécessaire pour réaliser la transaction potentielle. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction de BurTech et ne sont pas des prédictions des performances réelles. Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de BurTech et de la société cible. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment : la capacité de BurTech à conclure un accord définitif concernant le regroupement d’entreprises proposé ou à conclure une transaction avec la société cible ; le risque que l’approbation des actionnaires de BurTech pour la transaction potentielle ne soit pas obtenue ; l’incapacité à réaliser les avantages anticipés de la transaction potentielle, y compris en raison d’un retard dans la réalisation de la transaction potentielle ; le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires de BurTech et le montant des fonds restant sur le compte en fiducie de BurTech après satisfaction de ces demandes ; les facteurs discutés dans le prospectus de BurTech pour son offre publique initiale daté du 10 décembre 2021, sous la rubrique « Facteurs de risque », et d’autres documents de BurTech déposés ou à déposer auprès de la SEC. Si les risques se concrétisent ou si les hypothèses s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus par ces déclarations prospectives. Il peut y avoir des risques supplémentaires que BurTech ne connaît pas actuellement ou que BurTech considère actuellement comme non significatifs et qui pourraient également entraîner des résultats réels différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de BurTech concernant les événements futurs et les opinions à la date des présentes. BurTech prévoit que des événements et développements ultérieurs entraîneront une modification des évaluations de BurTech. Cependant, bien que BurTech puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, BurTech décline spécifiquement toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de BurTech à toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://BurTechacq.us/.

