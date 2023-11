Buru Energy Limited est une société énergétique basée en Australie. La société est engagée dans la production et l'exploration de pétrole et de gaz. Ses actifs pétroliers et ses concessions sont situés à terre dans le bassin de Canning, dans le sud-ouest de la région de Kimberley, en Australie occidentale. Dans le Kimberley, elle possède et exploite 50 % du projet conventionnel Ungani Oilfield et de la découverte de condensat de gaz conventionnel. Elle exploite également un portefeuille de permis et de licences d'exploration dans l'ensemble du bassin de Canning pour des ressources conventionnelles et non conventionnelles potentielles, avec des participations directes allant de 60 % à 100 %. La société est également impliquée dans des activités liées à l'hydrogène naturel, au piégeage et au stockage du carbone et aux batteries minérales.