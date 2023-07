Bushveld Minerals Limited est un producteur de vanadium primaire verticalement intégré basé en Afrique du Sud. La société opère dans quatre secteurs : l'extraction et la production de vanadium, l'énergie, les activités d'exploration minière pour le vanadium et l'exploration du charbon. La société produit environ 3 592 tonnes métriques de vanadium (mtV). Elle participe à la chaîne de valeur du vanadium par le biais de ses deux ressources : Bushveld Vanadium, qui extrait et traite le minerai de vanadium, et Bushveld Energy, un fournisseur de solutions de stockage d'énergie. Ses actifs Bushveld Vanadium comprennent la mine et l'usine Vametco, la ressource Brits, l'usine Vanchem et le projet Mokopane. Bushveld Energy se concentre sur le développement et la promotion du vanadium par le biais de systèmes de stockage d'énergie à base de vanadium, notamment les batteries à flux redox au vanadium (VRFB). Le portefeuille de produits de vanadium comprend Nitrovan, le ferrovanadium, les oxydes de vanadium, l'électrolyte et les produits chimiques de vanadium. Son portefeuille de produits sert les secteurs de l'acier, de l'énergie et de la chimie.

