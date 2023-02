Bushveld maintient l'objectif de mise en service à chaud à la mi-2023

Bushveld Minerals Ltd - producteur de vanadium et de solutions de stockage d'énergie axé sur l'Afrique du Sud - Déclare vouloir clarifier que, si la mise en service à froid de l'installation de fabrication d'électrolyte a commencé, la mise en service à chaud et la production restent prévues pour le premier semestre 2023, comme annoncé précédemment.

Prend note d'un récent rapport médiatique publié en Afrique du Sud le dimanche, faisant référence à la mise en service de Bushveld Electrolyte Co ayant commencé et à l'espoir de produire 1 million de litres d'électrolyte de vanadium cette année. Dit que Bushveld Electrolyte serait la première usine d'électrolyte au vanadium d'Afrique du Sud. L'entreprise déclare qu'elle ne fournit pas de prévisions de production pour le moment, car la production dépendra des ventes et des contrats d'écoulement avec les fabricants de moteurs d'origine. Il ajoute que les discussions à ce sujet sont toujours en cours.

