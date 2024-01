Bushveld Minerals Limited est un producteur de vanadium primaire à intégration verticale basé en Afrique du Sud. La société opère à travers quatre segments : L'extraction et la production de vanadium, l'exploration, l'énergie et l'entreprise. L'extraction et la production de vanadium comprennent les activités de Vametco et de Vanchem. Le secteur de l'exploration comprend les activités d'exploration énergétique et minérale pour le vanadium et l'exploration du charbon. Le secteur de l'énergie comprend les activités menées en Afrique du Sud (minerai de fer, vanadium et énergie), à Madagascar (charbon), dans d'autres pays africains (développement de projets énergétiques) et dans le monde (investissements dans les batteries, ventes de vanadium). Elle produit environ 3 842 tonnes métriques de vanadium (mtV). Elle participe à la chaîne de valeur du vanadium grâce à ses deux ressources : Bushveld Vanadium, qui extrait et traite le minerai de vanadium, et Bushveld Energy, un fournisseur de solutions de stockage d'énergie. Les actifs de Bushveld Vanadium comprennent la mine et l'usine de Vametco, les ressources de Brits, l'usine de Vanchem et le projet de Mokopane.

