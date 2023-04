Les bureaux d'Enwell Energy perquisitionnés, Trinity confirme l'incendie

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Trinity Exploration & Production PLC - société d'exploration et de production centrée sur Trinidad et Tobago - Confirme qu'un feu de générateur s'est produit sur la plateforme Bravo de Trinity dans le champ Trintes, au large de la côte est de Trinidad, le 10 avril. La production de la plate-forme Bravo a été interrompue et la plate-forme a été évacuée par la suite. La production des autres plates-formes Trintes, Delta et Alpha, a également été arrêtée. Les opérateurs ont été légèrement blessés. Elle estime que le remplacement du générateur et les réparations connexes sur la plate-forme Bravo seront terminés dans les trois ou quatre jours et que la production redémarrera progressivement dès que le ministère de l'Énergie et des Industries énergétiques aura donné son accord.

Bushveld Minerals Ltd - producteur intégré de vanadium primaire et fournisseur de solutions de stockage d'énergie - annonce que VRFB Holdings Ltd a conclu un accord avec Garnet Commerce Ltd et Mustang Energy pour acheter la participation de 50 % de Garnet dans Enerox Holdings Ltd, qui détient Enerox GmbH. Une fois l'accord conclu avec Garnet, Bushveld détiendra entre 21 % et 23 % de Mustang. Il ajoute que la vente est un élément important des plans visant à devenir une entité indépendante axée sur la chaîne de valeur VRFB. Cette opération devrait être achevée au cours du second semestre 2023.

Pembridge Resources PLC - Société minière britannique ayant des investissements en Colombie-Britannique, au Canada - annonce que Minto Metal Corp a terminé et annoncé les résultats de son programme de forage d'exploration 2022, qui comprennent certaines des plus hautes teneurs en cuivre obtenues dans l'histoire de l'exploration à la mine Minto, située dans le centre du Yukon, au Canada. Les faits saillants sont 11,4% de cuivre sur 4 mètres dans un trou dans une zone minéralisée nouvellement découverte entre les fosses à ciel ouvert Minto North et Main.

Premier African Minerals Ltd - Développeur de projets de minéraux et de métaux axés sur l'Afrique - Fait le point sur la première production du projet de lithium et de tantale Zulu. Confirme que les deux questions en suspens pour Zulu (annoncées le 3 avril) ont été entièrement résolues et que toutes les approbations formelles sont maintenant en place pour commencer la production commerciale. Les premières livraisons sont prévues pour la fin du mois.

Reabold Resources PLC - Société pétrolière et gazière basée à Londres avec des projets au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Roumanie.

Prend note de l'annonce de Portillion Capital Ltd selon laquelle Portillion n'a pas l'intention de proposer une offre ferme pour Reabold. En conséquence, souligne que Reabold n'est plus considérée comme étant en période de proposition.

Enwell Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres, avec plusieurs opérations de gaz et de condensat en Ukraine - Conseils sur les mesures réglementaires prises par les autorités ukrainiennes à l'encontre de certaines des opérations du groupe de la société en Ukraine. Signale que les services de sécurité ukrainiens ont décroché une perquisition au bureau de Yakhnyky, d'où sont exploités les champs MEX-GOL et SV. La perquisition est liée à des procédures pénales concernant les circonstances entourant la restructuration du groupe PJSC Smart Holding. Elle ajoute qu'un certain nombre de documents ont été saisis. En outre, le ministère de la justice ukrainien a rendu une ordonnance annulant l'enregistrement effectué par Regal Petroleum Corp, une filiale de la société, concernant les bénéficiaires effectifs ultimes de la société. Par ailleurs, l'Agence géologique nationale a demandé à Regal Petroleum Corp Ltd des informations complémentaires sur les bénéficiaires effectifs ultimes des licences MEX-GOL et SV respectivement. L'entreprise prévoit de consulter des conseillers juridiques pour comprendre les implications des questions susmentionnées.

