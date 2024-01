Business First Bancshares, Inc. est une société holding financière. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, b1BANK (la Banque). La Banque est une association bancaire de l'État de Louisiane et une institution financière de proximité qui offre une gamme de produits et de services bancaires. Elle opère dans tout l'État de Louisiane, dans le complexe métropolitain de Dallas/Fort Worth et à Houston, à partir d'un réseau de centres bancaires et de bureaux de production de prêts. Elle propose des comptes chèques, des comptes d'épargne et des comptes du marché monétaire, des certificats de dépôt, des prêts commerciaux et à la consommation, des prêts hypothécaires, des prêts immobiliers et d'autres prêts à tempérament et à terme. En outre, elle offre à ses clients des produits de gestion de patrimoine, des services bancaires au volant, des guichets automatiques, des dépôts de nuit, des cartes de crédit, des cartes de débit, des services bancaires par Internet, des transferts électroniques de fonds par le biais de services ACH, des virements électroniques nationaux et étrangers, des chèques de voyage, des services de gestion de trésorerie, des services de coffre-fort, des comptes de balayage de prêts et de dépôts, et des services de coffre-fort.

Secteur Banques