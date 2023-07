Business Warrior Corp. est une société de logiciels en tant que service (SaaS). La société s'occupe de proposer des solutions de prêt clé en main aux entreprises à forte croissance. Elle fournit une plateforme technologique de prêt de bout en bout et des services de marketing d'acquisition de clients. Son produit phare est PayPlan. PayPlan est une plateforme de prêt clé en main basée sur le cloud qui permet aux petites, moyennes et grandes entreprises d'accorder des prêts à leurs clients. PayPlan propose trois offres de produits, à savoir PayPlan Starter, pour les prêteurs en phase de démarrage et les entreprises qui cherchent à financer leurs produits ; PayPlan Pro, pour les prêteurs et les entreprises à croissance moyenne ou élevée qui peuvent avoir besoin de données personnalisées ou d'un accès à des interfaces de programmation d'applications (API) qui pilotent leurs prêts, et PayPlan Enterprise, pour les banques, les coopératives de crédit et les grands prêteurs privés qui ont besoin d'ajouts personnalisés à la solution PayPlan. Elle exploite également Helix House, une agence de marketing qui fournit des services de publicité aux petites entreprises.

Secteur Logiciels