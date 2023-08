Butterfly Network, Inc, anciennement Longview Acquisition Corp, est une entreprise de santé numérique. La société s'occupe principalement d'offrir un système d'imagerie médicale, Butterfly iQ. Le Butterfly iQ est un système d'échographie du corps entier, à sonde unique et portable, qui utilise la technologie des semi-conducteurs. Les produits de la société sont alimentés par sa technologie Ultrasound-on-Chip, qui est un transducteur à ultrasons capable de réaliser des images du corps entier. Son système d'échographie est composé de solutions matérielles et logicielles conçues pour rendre l'imagerie par ultrasons accessible à tous les praticiens de la santé, y compris les infirmières, les sages-femmes et, en fin de compte, les patients directement. Butterfly iQ est commercialisé dans environ 20 pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe. La société possède également un site Web de commerce électronique par lequel elle vend son Butterfly iQ+ aux professionnels de la santé. Son Butterfly iQ+ se connecte à un téléphone intelligent ou à une tablette pour effectuer des échographies.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés