Butterfly Network : lance l'échographe iQ+ Vet, une évolution majeure pour la médecine vétérinaire, et se développe à l'international en formant de nouveaux partenariats

Butterfly associe le lancement de son échographe vétérinaire innovant de seconde génération à celui de son lancement sur 19 marchés internationaux et à la formation de nouveaux partenariats cliniques complets

Butterfly Network, Inc. (NYSE: BFLY) («Butterfly»), une entreprise innovante du secteur de la santé numérique qui s’est donné pour mission de démocratiser l’imagerie médicale et d’améliorer l’équité dans le domaine de la santé partout dans le monde, introduit un changement majeur dans la médecine vétérinaire en lançant son nouveau Butterfly iQ+ Vet. Cet appareil de deuxième génération offre une imagerie plus nette, un nouvel outil de guidage procédural et des améliorations matérielles qui rendent la solution plus puissante, plus polyvalente et plus facile à utiliser.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20211005006219/fr/

New iQ+ Vet Ultrasound (Photo: Business Wire)

«Les vétérinaires prodiguent des soins formidables et sont confrontés à un défi particulier: ils soignent des patients qui ne parlent pas, a déclaré le Dr Todd Fruchterman, président-directeur général de Butterfly. Ils ont besoin d’informations cliniques accessibles à tout moment pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées, être efficaces et obtenir des résultats positifs pour leurs patients. C’est là qu’intervient Butterfly iQ+ Vet: nous créons une avancée considérable en matière de soins, centrée sur l’acquisition d’informations cruciales sur l’intérieur du corps et pouvant être utilisées en temps réel grâce à notre système.»

iQ+ Vet a été spécialement conçu pour aider au mieux les vétérinaires dans de multiples contextes médicaux.

Netteté des images et rapidité des réponses

Plus de 800 heures de travaux d’ingénierie consacrés à optimiser les préréglages cliniques spécifiques à la médecine vétérinaire ont abouti à une amélioration considérable de l’imagerie dans toutes les applications. iQ+ Vet est doté d’une série de nouvelles et puissantes fonctionnalités – telles que la sensibilité au doppler couleur et une profondeur maximale accrue – qui aident les vétérinaires à obtenir l’image dont ils ont besoin pour prodiguer des soins éclairés.

Guidage procédural

Avec l’outil innovant Needle Viz™, les vétérinaires disposent désormais de cinq préréglages cliniques (Vessie, MSK, MSK équin, Petit organe, et Vasculaire). La possibilité de visualiser les aiguilles dans le plan des ultra-sons aidera les vétérinaires à effectuer avec plus de confiance les aspirations à l’aiguille fine et à placer rapidement et avec une plus grande certitude les cathéters et les injections dans les situations de soins d’urgence.

Facilité d’utilisation

Les améliorations apportées au matériel et aux logiciels permettent désormais aux vétérinaires d’exploiter pleinement la puissance de diagnostic du système iQ+ Vet. Une face de sonde réduite de 15% et une sonde raccourcie de 10% facilitent les manœuvres lors de toute une série d’examens. Une durée de charge de la batterie augmentée de 20% et l’amélioration de la durée de fonctionnement continu avant l’arrêt thermique garantissent un fonctionnement encore plus long du dispositif iQ+ Vet, en clinique ou sur le terrain. Le logiciel vétérinaire de Butterfly intègre désormais des feuilles de travail personnalisables qui permettent à l’utilisateur de saisir les informations précises nécessaires pour chaque patient.

Compatibilité et flexibilité de la tarification

iQ+ Vet est désormais compatible Android avec, en option un câble USB-C ou Lightning. Il offre à un tout nouveau groupe de vétérinaires et de cliniques la puissance de diagnostic d’un échographe portatif. De plus, Butterfly a introduit des options de tarification flexible pour répondre aux besoins des clients vétérinaires travaillant dans différents contextes de soins, notamment des options de location et de prix d’achat direct.

Expansion mondiale et partenariats

Étant donné la nouvelle valeur offerte par l’appareil et la demande mondiale croissante, Butterfly a mis l’iQ+ Vet en vente sur 19 nouveaux marchés internationaux: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Cette expansion à l’international a permis la formation de nouveaux partenariats passionnants. Butterfly renforce sa collaboration avec MWI Animal Health, l’un des principaux distributeurs de produits et services de santé animale. MWI UK soutiendra la distribution de l’iQ+ Vet de Butterfly dans les cliniques vétérinaire au Royaume-Uni. Butterfly lance également un nouveau partenariat en Australie et en Nouvelle-Zélande avec REM SYSTEMS, une filiale de Paragon Care Group, un distributeur de produits vétérinaires bien établi. Il s’agit de deux premières étapes importantes pour la croissance de la présence de Butterfly dans le secteur vétérinaire en dehors des États-Unis.

Aux États-Unis, Butterfly va accroître son impact grâce à la formation d’un partenariat d’innovation à grande échelle avec Rarebreed Veterinary Partners, un partenaire stratégique qui développe et soutient les cliniques vétérinaire de l’est des États-Unis. Rarebreed déploiera le dispositif iQ+ Vet au sein de sa communauté innovante de cliniques vétérinaires.

«Rarebreed est ravi de s’associer à Butterfly pour favoriser l’accès de l’échographie à un plus grand nombre de patients, a déclaré Dan Espinal, cofondateur et directeur général de Rarebreed. Rarebreed a pour mission d’améliorer la qualité des soins dans l’ensemble de la profession et apporter de l’innovation dans les cliniques de nos partenaires. L’échographie devrait faire partie intégrante de presque tous les examens diagnostiques.»

«Notre partenariat avec Rarebreed, qui vise à déployer iQ+ Vet à l’ensemble du système, est un excellent exemple de la reconnaissance du potentiel d’iQ+ Vet et de son impact sur les meilleures cliniques vétérinaires lorsqu’il s’agit d’améliorer les soins qu’elles prodiguent, a déclaré Darius Shahida, responsable Stratégie et développement des activités de Butterfly Network. Non seulement les vétérinaires de Rarebreed intègreront ce puissant outil de diagnostic dans leurs cliniques pour obtenir plus rapidement de nouvelles informations, mais ce déploiement renforcera le lien qu’ils entretiennent avec leurs clients à la recherche des meilleurs soins pour leur animal de compagnie.»

En formant de tels partenariats et en élargissant l’accès à cette solution de diagnostic, Butterfly peut potentiellement transformer la médecine vétérinaire. La puissance de la solution d’imagerie iQ+ Vet, facile à utiliser et applicable à de multiples espèces animales, aidera les vétérinaires du monde entier à exploiter au mieux les possibilités de diagnostic et à prodiguer des soins plus efficaces.

Butterfly organisera un événement virtuel de lancement le 5 octobre 2021 à 17h00 EDT afin de partager davantage de détails sur iQ+ Vet. Pour y assister, inscrivez-vous aujourd’hui sur le site web vétérinaire de Butterfly. L’iQ+ Vet de Butterfly sera disponible à la vente en ligne dès la fin de la journée dans les pays où le produit est commercialisé.

À propos de Butterfly Network

Fondé par le Dr Jonathan Rothberg en 2011 et récemment coté au NYSE grâce à une fusion avec Longview Acquisition Corp (NYSE: BFLY), Butterfly Network est le créateur de Butterfly iQ+ Vet, le système d’échographie vétérinaire portatif à sonde unique, pour le corps entier, le plus avancé au monde. Butterfly s’est donné pour mission de permettre un accès universel à une imagerie médicale de haute qualité, une partie de cette mission consistant à réaliser un scanner de chaque animal à chaque visite chez le vétérinaire. Grâce à sa technologie exclusive Ultrasound-on-ChipTM, Butterfly ouvre la voie à une détection plus précoce et à une gestion à distance des problèmes de santé dans le monde. Le système Butterfly iQ+ Vet peut être acheté en ligne par les vétérinaires praticiens dans les pays agréés, en magasin ou en contactant le service commercial à l'adresse vetsupport@butterflynetwork.com.

À propos de Rarebreed

Rarebreed Veterinary Partners est une communauté prospère de cliniques vétérinaires qui s’efforce de créer des expériences de travail exceptionnelles, pour un seul membre de partenariat ou d’équipe à la fois. Nous plaçons notre fierté dans l’établissement de relations durables et de confiance avec nos cliniques partenaires, dans le but d’offrir au patient des soins d’une extrême qualité, un service client exceptionnel et une expérience de travail extraordinaire. Nous continuons à tisser un vaste réseau de pratiques qui valorisent les équipes de soignants en les dotant des innovation et des outils nécessaires pour développer, améliorer et repenser l’expérience vétérinaire. Pour plus d’informations, visiter le site www.rarebreedvet.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des «énoncés prospectifs» au sens des dispositions de «safe harbor» du Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les résultats réels de la Société pourraient différer de ses attentes, estimations et projections et, par conséquent, vous ne devez pas considérer ces énoncés prospectifs comme des prédictions d’événements futurs. Des mots tels que «s’attendre à», «estimer», «projeter», «budget», «prévoir» « anticiper», «avoir l’intention de», «plans», «peut», «pourra», «pourrait», «devrait», «croire», «prédire», «potentiel», «continuer», ou des expressions similaires ou la version négative de ces mots ou expressions permettent d’identifier ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs incluent, sans s’y limiter, les attentes de la Société relatives aux futures performances et au futur développement de produits et services. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes significatifs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux évoqués dans ces énoncés prospectifs. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de la Société et sont difficilement prévisibles. Les facteurs qui pourraient conduire à de telles différences incluent, uniquement à titre d’exemple: l’impact de la Covid-19 sur les activités de la Société; la capacité à reconnaître les avantages anticipés des regroupements d’entreprises; la capacité de la Société à croître et à gérer sa croissance de manière rentable; le succès, le coût et le calendrier des activités de développement des produits et services de la Société; les caractéristiques et les avantages potentiels des produits et services de la Société; la capacité de la Société à obtenir et à conserver les agréments réglementaires nécessaires pour ses produits, et toute restriction ou limitation connexe de tout produit approuvé; la capacité de la Société à identifier, à concéder sous licence ou à acquérir des technologies supplémentaires; la capacité de la Société à conserver ses licences existantes et ses accords de fabrication, de fourniture et de distribution; la capacité de la Société à concurrencer d’autres sociétés commercialisant ou engagées actuellement dans le développement de produits et services que la Société commercialise ou développe actuellement; les changements dans les lois ou réglementations applicables; l’impact de la taille et du potentiel de croissance des marchés sur les produits et services de la Société, et la capacité de celle-ci à servir ces marchés, seule ou en partenariat avec d’autres; la tarification des produits et services de la Société et le remboursement des actes médicaux effectués au moyen de ses produits et services; les estimations de la Société concernant ses dépenses, ses revenus, ses besoins en capitaux et de financements supplémentaires; les performances financières de la Société; la capacité de la Société à lever des financement à l’avenir; et les autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La Société avertit que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. La Société vous recommande vivement de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs, lesquels ne sont valides qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s’engage aucunement à, et décline toute obligation de publier une quelconque mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif visant à refléter un quelconque changement dans les attentes de la Société ou de tout changement des événements, conditions ou circonstances sur lesquels un tel énoncé est fondé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211005006219/fr/