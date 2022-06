Sévère repli hier pour Buzzfeed. L'interdiction faite aux dirigeants et aux principaux investisseurs institutionnels de vendre leurs actions du groupe de médias numériques a été levée et immédiatement dans la foulée, le titre a chuté de 41%. Pour rappel, BuzzFeed est entrée en bourse via un SPAC en décembre dernier.

