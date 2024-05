BuzzFeed, Inc. est une société de médias numériques pour les générations diverses, en ligne et socialement connectées, dans les domaines du divertissement, de l'information, de la nourriture, de la culture pop et du commerce. Ses marques alimentent les conversations et inspirent ce que les audiences regardent, lisent et achètent. Ses marques comprennent BuzzFeed, HuffPost, Tasty et First We Feast (y compris Hot Ones). La marque phare BuzzFeed est devenue une référence en matière de divertissement, de culture pop et d'Internet. Elle propose des articles, des listes, des quiz, des vidéos et des séries originales. HuffPost est une plateforme médiatique mondiale pour l'actualité, la politique, l'opinion, le divertissement, les articles de fond et le contenu sur le style de vie. Tasty est engagé dans la communauté alimentaire sur Internet, pionnier du format vidéo de tête qui est à travers les marques alimentaires, et est une plate-forme pour les créateurs de nourriture. Elle propose à ses clients publicitaires une gamme d'offres, y compris l'affichage, la programmation et l'inventaire publicitaire vidéo pour cibler les utilisateurs sur les sites qu'elle possède et exploite, les applications et les plates-formes tierces.

Secteur Internet