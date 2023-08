BuzzFeed, Inc, anciennement 890 5th Avenue Partners Inc, est une société indépendante de médias numériques dotée d'une technologie de publication sociale axée sur le contenu. La société fournit des nouvelles de dernière minute, des reportages originaux, des divertissements et des vidéos à travers les sites qu'elle possède et exploite et le Web social à son public mondial. L'entreprise BuzzFeed Originals, qui crée des articles, des listes, des quiz et des vidéos ; BuzzFeed Media Brands, qui comprend un portefeuille de marques de style de vie axées sur l'identité, notamment Nifty, Goodful, As/Is et Tasty, le réseau social alimentaire ; BuzzFeed Studios, qui produit des contenus originaux sur les plateformes de diffusion, de câble, de SVOD, de films et les plateformes numériques ; et BuzzFeed News et HuffPost, qui proposent des reportages et du journalisme d'investigation de classe mondiale. Il comprend également BuzzFeed Commerce, qui développe des produits et des expériences, ainsi que des licences et autres partenariats stratégiques.

