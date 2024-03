BuzzFeed, Inc. est une société de médias numériques. L'entreprise construit et rassemble un portefeuille de marques pour les publics de la génération Z et du millénaire dans les domaines de l'alimentation, de l'information, de la culture pop et du commerce. Les marques du portefeuille de la société comprennent BuzzFeed, Tasty, HuffPost, BuzzFeed News et Complex Networks. La marque BuzzFeed est devenue une référence en matière de divertissement, de culture pop et d'Internet. Elle propose des articles, des listes, des quiz, des vidéos et des séries originales. HuffPost est une plateforme médiatique pour l'actualité, la politique, l'opinion, le divertissement, les reportages et le contenu sur le style de vie. BuzzFeed News est une salle de rédaction destinée à un public plus jeune. Complex Networks, une société de divertissement pour les jeunes qui stimule la culture dans les domaines de la musique, de la nourriture, du style, du divertissement et du sport avec des marques telles que First We Feast, Pigeons & Planes, Sole Collector et Complex, ainsi qu'avec des événements en direct, notamment ComplexCon. Elle propose à ses clients publicitaires une gamme d'offres, y compris l'affichage, la programmation et l'inventaire publicitaire vidéo.

Secteur Internet