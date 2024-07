Buzzi SpA, anciennement Buzzi Unicem SpA, est une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. La société est principalement active dans la production, la distribution et la vente de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats naturels. Les activités de la société sont situées en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie, en Ukraine, en Russie, au Mexique, au Brésil et en Algérie. Les trois principales zones géographiques qui génèrent le plus de revenus sont les États-Unis, l'Allemagne et le Mexique. L'entreprise est également engagée dans la recherche et le développement dans le but de développer et d'expérimenter des innovations à utiliser dans la chaîne de production et pour ses produits. Cette activité est réalisée en coopération avec des centres de recherche nationaux, des universités et des laboratoires privés.

Secteur Matériaux de construction