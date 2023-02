Baisse des contrats à terme ; ralentissement du PIB britannique

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse vendredi après une faible clôture à New York. L'économie britannique s'est contractée au cours du dernier trimestre de 2022, après une baisse révisée à la baisse de 0,2 pour cent au cours de la période précédente et conformément aux attentes du marché, selon les estimations préliminaires de l'ONS.

Le secteur des services a ralenti et sa production est restée inchangée, en raison des baisses enregistrées dans les sous-secteurs de l'éducation, du transport et de l'entreposage.

Parmi les entreprises en Italie, plusieurs résultats annuels ont montré des chiffres en nette augmentation, notamment Unipol, Unipolsai, Enel et illimity.

Ainsi, le FTSE Mib a perdu 75,00 points, après avoir clôturé en hausse de 1,3 pour cent à 27 503,75 hier soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a reculé de 26,00 points, le CAC 40 de Paris de 28,00 points et le DAX 40 de Francfort de 112,50 points.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation a augmenté de 0,8 % à 44 751,11, la petite capitalisation a gagné 0,7 % à 30 455,88 et la croissance italienne a augmenté de 0,2 % à 9 714,18.

Sur la liste principale de Piazza Affari, UniCredit a clôturé en tête avec un plus de 4,1%, suivi de Stellantis, Iveco Group et CNH Industrial, qui se situent entre 3,7% et 2,1%. L'autre action Mib de la galaxie Agnelli, Ferrari, a également progressé de 1,2 %.

Buzzi Unicem a clôturé en hausse de 2,0 % après avoir annoncé jeudi que ses revenus pour 2022 s'élevaient à 3,99 milliards d'euros, contre 3,44 milliards d'euros, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période l'année dernière, selon des données préliminaires.

Azimut Holding a terminé dans le rouge de 0,3%. La société a indiqué jeudi qu'elle a clôturé le premier mois de l'année avec des entrées nettes positives de 400,5 millions d'euros. Le total des actifs, y compris les actifs sous administration, s'élevait à 81,1 milliards d'euros à la fin du mois de janvier, dont 56,2 milliards d'euros se rapportaient aux actifs sous gestion.

Mediobanca - en hausse de 1,5 % - a publié jeudi les résultats des six premiers mois de ses opérations 2022-2023, affichant un record de 555,1 millions d'euros, ce qui constitue le meilleur bénéfice semestriel jamais enregistré et une hausse d'environ 6 % par rapport aux 525,8 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Banca Generali a terminé dans le rouge de 0,2% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'exercice 2022 avec un bénéfice net consolidé de 213,0 millions d'euros, en baisse de 34% par rapport aux 323,1 millions d'euros de l'exercice précédent. Le conseil d'administration soumettra également une proposition de distribution de dividendes de 192,8 millions d'euros, soit 1,65 euro par action, ce qui correspond à un versement total d'environ 91 % du bénéfice consolidé de l'exercice 2022.

Parmi la minorité baissière figure Telecom Italia, dont le prix cible de Jefferies a été relevé de 0,34 à 0,39 euro avec une recommandation d'achat.

Sur le Mid-Cap, Banca Monte dei Paschi di Siena a clôturé en tête avec une hausse de 12%. Barclays a relevé son prix cible sur l'institution à 2,50 euros contre 2,40 euros, avec une note "poids égal". Le conseil d'administration de la banque a examiné et approuvé mardi soir les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, une période qui s'est soldée par une perte nette de 202,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 312,9 millions d'euros un an plus tôt.

Au 31 décembre 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 3,09 milliards d'euros, en hausse de 3,6 % sur un an.

Les produits d'intérêts nets au 31 décembre 2022 s'élèvent à 1,53 milliard d'euros, en hausse de 26,0 % sur un an.

Banca Ifis - dans le rouge à hauteur de 0,1% - a annoncé jeudi ses résultats préliminaires pour l'exercice 2022, faisant état d'un bénéfice net de 141,1 millions d'euros, en hausse de 40% par rapport aux 100,6 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

Au cours de la période de cinq ans qui s'étend jusqu'en 2026, le groupe Ascopiave - qui clôture dans le rouge à 0,4 % - prévoit de réaliser un volume important d'investissements, d'un montant total de 873 millions d'euros, qui passera à 1,09 milliard d'euros s'il remporte l'appel d'offres. Les besoins seront en partie financés par les cessions des participations dans EstEnergy et Hera Comm.

Webuild a terminé en hausse de 2,5 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait remporté, en consortium, auprès de RFI - Rete Ferroviaria Italiana le contrat pour le contournement ferroviaire de Trente - Lot 3A - d'une valeur de 934 millions d'euros.

Cementir Holding a terminé en hausse de 1,5 % après avoir annoncé mercredi ses résultats préliminaires consolidés pour 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires record de 1,72 milliard d'euros, en hausse de 27 % par rapport à 1,36 milliard d'euros en 2021. Ces chiffres, explique la société, ne comprennent pas l'impact de l'application de la norme IAS 29 en Turquie.

Sanlorenzo a encaissé un billet vert de 1,3 % après avoir annoncé que les revenus nets de 2022 ont augmenté de 26 % par rapport à ceux de 2021, passant de 585,9 millions d'euros à 740,7 millions d'euros, grâce à de solides performances en Europe et soutenues par les excellents résultats des nouveaux modèles. Ce chiffre dépasse les prévisions internes de 720 à 740 millions d'euros pour 2022.

Du côté des petites capitalisations, Gefran - dans le vert de 0,8 % - a partagé jeudi que les revenus au 31 décembre 2022 s'élevaient à 134,4 millions d'euros, en hausse de 13 % par rapport aux 118,6 millions d'euros rapportés à la même période l'année dernière.

Piquadro a clôturé dans le rouge à hauteur de 1,5 pour cent après avoir approuvé un chiffre d'affaires de 126,8 millions d'euros - pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022-2023 se terminant le 31 décembre 2022 - en hausse d'environ 16 pour cent par rapport à la même période l'année précédente, où il était de 109,4 millions d'euros.

Parmi les PME, Intred - en baisse de 0,7 pour cent - a indiqué jeudi avoir revu son chiffre d'affaires au 31 décembre 2022, qui s'élevait à 45,4 millions d'euros, soit une hausse d'environ 13 pour cent par rapport à la même période l'année dernière. La société a expliqué que cette augmentation était principalement due aux ventes de connexions en fibre optique, qui se sont élevées à environ 26,2 millions d'euros, soit une hausse de 27 % par rapport à la même période en 2021.

Almawave, qui a terminé dans le rouge de 1,0 pour cent, a annoncé jeudi qu'elle avait remporté l'appel d'offres lancé par le ministère du Tourisme pour la fourniture d'une technologie de traduction automatique, basée sur l'intelligence artificielle. Le contrat de trois ans permettra la traduction multilingue du contenu du site officiel du tourisme italien www.italia.it.

CY4Gate - qui a clôturé en hausse de 1,5% - a annoncé jeudi qu'elle avait signé un important contrat étranger pour la fourniture de systèmes d'intelligence décisionnelle.

La valeur totale du contrat acquis s'élève à 9,0 millions d'euros pour une durée de 36 mois.

Racing Force - dans le vert à hauteur de 1,7 pour cent - a annoncé jeudi que ses recettes pour 2022 ont augmenté de 26 pour cent en glissement annuel pour atteindre 58,8 millions d'euros, contre 46,7 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Au cours du seul quatrième trimestre, les revenus ont augmenté de 21 % pour atteindre 13,4 millions d'euros, contre 11,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

A New York, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent, le Nasdaq a baissé de 1,0 pour cent et le S&P 500 de 0,9 pour cent.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,3%, le Hang Seng était dans le rouge de 0,3% tout comme le Shanghai Composite.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0738 contre USD1.07545 à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2108 USD contre 0,2153 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 84,30 USD par baril, contre 84,03 USD par baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 859,44 USD l'once, contre 1 872,08 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 1000 CET, de l'Italie, la production industrielle est attendue et à 1100 il y aura une vente aux enchères de BOT à 12 mois.

Dans l'après-midi, au Canada, les données sur l'emploi sont attendues à 14h30 CET tandis qu'à 1600 CET, l'indice de confiance du Michigan et les prévisions d'inflation sont attendus aux Etats-Unis.

Parmi les actions négociées sur la Piazza Affari, on attend les résultats de Banca Sistema, BasicNet et Generalfinance.

