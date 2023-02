Buzzi Unicem annonce un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros en 2022

(Alliance News) - Buzzi Unicem Spa a publié jeudi les chiffres préliminaires de son chiffre d'affaires pour 2022, qui est passé de 3,44 milliards d'euros à 3,99 milliards d'euros, soit une augmentation de 16% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les ventes de ciment du groupe ont atteint 28,3 millions de tonnes, soit une baisse de 9,2 % par rapport à l'exercice 2021, où elles étaient de 31,2 millions de tonnes.

La production de béton prêt à l'emploi de 11,5 millions de mètres cubes est également en baisse, cette fois de 5,2 %, par rapport aux volumes de 12,1 millions de mètres cubes de l'année dernière.

La position financière nette à la fin de 2022, y compris les actifs financiers à long terme, est positive et s'élève à 288,2 millions d'euros, contre 235,5 millions d'euros à la fin de 2021, mais en baisse par rapport au chiffre des neuf premiers mois de 2022, où elle s'élevait à 328 millions d'euros.

La dépréciation du dollar américain et du rouble, qui s'est produite au cours du quatrième trimestre, a pénalisé la valeur des actifs financiers libellés dans ces devises. En outre, également au cours du dernier trimestre, des droits d'émission de CO2 ont été achetés pour couvrir le déficit prévu en 2023, et donc comptabilisés en tant que stock.

En ce qui concerne les perspectives pour 2022, "Au quatrième trimestre de l'année qui vient de s'achever, l'environnement opérationnel était difficile. La forte volatilité des prix des produits de base, de l'énergie en particulier, ainsi que de nouvelles hausses des taux d'intérêt ont freiné la demande, notamment sur les marchés où cette dynamique était la plus évidente. Les changements progressifs des prix de vente, qui ont également été réalisés sur certains marchés au cours du quatrième trimestre, ont confirmé un effet de prix sur les ventes consolidées qui a plus que compensé l'effet de volume défavorable", explique la société dans une note.

"En ce qui concerne les résultats financiers, sur la base des informations préliminaires disponibles, nous prévoyons que les comptes consolidés de l'exercice 2022 seront clôturés avec un EBITDA récurrent d'environ 880 millions d'euros, ce qui est meilleur que celui communiqué début novembre. Par rapport à cette prévision, les évolutions favorables concernent l'Italie, favorisée à la fois par le crédit d'impôt dédié aux entreprises grandes consommatrices d'énergie et par l'effet prix-coût sur la valorisation des stocks, et les Etats-Unis, où le nouvel arrondi à la hausse des prix de vente au dernier trimestre a plus que compensé la baisse des volumes".

Buzzi se négocie dans le vert de 2,0% à EUR21,40 par action.

