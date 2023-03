Buzzi Unicem répond aux récentes accusations portées contre sa réputation

(Alliance News) - Buzzi Unicem Spa a publié vendredi un communiqué de presse mentionnant la "campagne de diffamation entreprise depuis le début du mois de février visant à ternir la réputation de l'entreprise", comme l'explique l'entreprise.

"Les contenus diffusés par les organisations prétendent que Buzzi Unicem est d'une manière ou d'une autre impliquée dans les activités menées par la filiale SLK Cement, une entreprise actuelle en Russie, tendant à soutenir la guerre d'agression contre l'Ukraine".

Buzzi Unicem rappelle dans un communiqué daté du 12 mai 2022 qu'elle a annoncé sa décision de cesser avec effet immédiat toute implication opérationnelle dans les activités menées par sa filiale SLK Cement en Russie et de suspendre toutes les initiatives stratégiques et les investissements dans le pays.

"SLK Cement est une entité domiciliée en Russie qui opère exclusivement sur le territoire russe et qui est donc soumise à la législation nationale. Le paiement des impôts et la mobilisation des employés dans l'armée ne sont pas des décisions discrétionnaires, mais des obligations légales relevant de la juridiction russe. Ces implications sont indépendantes de la propriété et ne sont en aucun cas influencées par l'appartenance à un groupe international", poursuit la note.

"Contrairement aux allégations, Buzzi Unicem est présent en Ukraine depuis 2001 et est l'un des principaux producteurs de ciment et de béton prêt à l'emploi du pays. Malgré les pertes financières importantes subies à la suite de l'invasion russe, Buzzi Unicem n'a pas cessé ses activités en Ukraine, continue de fournir des produits aux clients ukrainiens, paie des impôts en Ukraine et fournit des emplois et une aide humanitaire à ses quelque 1 000 employés et à leurs familles dans le pays".

Buzzi Unicem se négocie dans le vert de 2,7 pour cent à 21,61 euros par action.

