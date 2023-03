Les contrats à terme restent stables ; les marchés s'attendent à une hausse de 25 points de la Fed

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens devraient ouvrir en demi-teinte lundi, à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank qui a également entraîné la chute de la Piazza Affari vendredi.

Ainsi, le FTSE Mib n'a perdu que 10 points après avoir clôturé dans le rouge (1,6 %) à 27 281,96.

En Europe, le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en hausse de 7,5 points ou 0,1 pour cent, le FTSE 100 de Londres devrait baisser de 1,0 point tandis que le DAX 40 de Francfort est donné en hausse de 17,0 points ou 0,1 pour cent.

La crise bancaire modifie le paysage des attentes de la Fed, a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, Powell ne veut certainement pas entrer dans l'histoire comme le président de la Fed le plus maladroit de l'histoire de la banque. Il est donc très probable que la Fed oublie tout simplement une augmentation de 50 points de base ce mois-ci ou qu'elle n'augmente pas du tout."

"L'activité des contrats à terme sur les Fed funds évalue désormais à plus de 98 % les chances d'une hausse de 25 points de base en mars, non pas parce que les données sur l'emploi américain ont été suffisamment faibles pour réviser les prévisions de hausse des taux vendredi dernier, mais parce que la Fed ne peut pas ignorer les problèmes causés par les fortes hausses des taux d'intérêt dans le secteur bancaire et ne peut pas se permettre de déclencher une crise financière pour ramener l'inflation à 2 %", a ajouté l'analyste.

Vendredi, parmi les petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a chuté de 1,5 % à 43 748,23, le Small-Cap a perdu 1,2 % à 30 165,49, et l'Italie Growth a terminé en baisse de 0,5 % à 9 436,97.

Sur le Mib, les banques ont pris le pire de l'action, avec FinecoBank dans le rouge de 4,6 %, BPER Banca en baisse de 4,5 %, Banca Mediolanum et UniCredit en baisse de 3,5 % et 3,1 %.

Buzzi Unicem a clôturé en hausse, avec 3,0 %, après avoir publié un communiqué de presse vendredi dans lequel elle a mentionné la "campagne de diffamation entreprise depuis le début du mois de février qui vise à miner la réputation de la société", comme l'a expliqué la société.

"Les contenus diffusés par les organisations prétendent que Buzzi Unicem est en quelque sorte impliquée dans les activités menées par la filiale SLK Cement, une entreprise actuelle en Russie, tendant à soutenir la guerre d'agression contre l'Ukraine".

L'action Leonardo s'est également bien comportée, avec une hausse de 2,9 % après la publication des comptes. La société a annoncé un bénéfice net de 932,0 millions d'euros en 2022, en hausse de 59% par rapport aux 687,0 millions d'euros de 2021. Le conseil d'administration a également annoncé qu'il proposera un dividende en ligne avec l'année précédente, s'élevant à 0,14 EUR par action.

Italgas a clôturé en hausse de 1,7 % après avoir approuvé jeudi les résultats consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros, en hausse de 12 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros en 2021.

En outre, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,317 EUR par action, en hausse de 7,5% par rapport à 2021, où il s'élevait à 0,295 EUR.

CNH Industrial a terminé 3,9% dans le rouge. Il a annoncé jeudi qu'il avait racheté 443.313 de ses propres actions entre le 28 février et le 2 mars.

Les actions ont été rachetées à un prix moyen de 15,45 euros pour un total de 7,2 millions d'euros.

Prysmian a également baissé de 4,3 % après avoir reçu une recommandation d'achat de Kepler Cheuvreux et un objectif de cours relevé de 38,00 à 45,00 euros. Jeudi, la société a approuvé ses résultats au 31 décembre 2022, faisant état d'un bond du bénéfice net à 509,0 millions d'euros, contre 310,0 millions d'euros un an plus tôt.

Sur le Mid-Cap, le chiffre d'affaires consolidé de Datalogic a augmenté de 9,5% à 654,6 millions d'euros en 2022 contre 597,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, a annoncé la société jeudi ; à taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 4,4%. Le titre a clôturé en baisse de 2,3%.

Safilo Group - en baisse de 3,2% - a annoncé jeudi qu'il avait approuvé les projets de comptes au 31 décembre 2022, faisant état d'une amélioration majeure de tous les indicateurs économiques clés et d'un bénéfice net ajusté du groupe de 58,3 millions d'euros, contre 27,4 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires net de la période s'est élevé à 1,07 milliard d'euros, en hausse de 11 % par rapport aux 969,6 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Tous les principaux indicateurs du compte de résultat semestriel de Danieli & C - qui en vert de 0,6% fait partie des rares indicateurs haussiers - se sont améliorés à la fin du premier semestre de l'exercice de l'entreprise, qui s'achève le dernier jour de juin.

Les revenus d'exploitation ont augmenté de 20 % pour atteindre 1,87 milliard d'euros à la fin du mois de décembre 2022, contre 1,56 milliard d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Du côté des petites capitalisations, Tesmec - en hausse de 0,1 % - a approuvé son projet de bilan opérationnel et consolidé 2022 vendredi, faisant état d'un chiffre d'affaires de 245,2 millions d'euros, en hausse par rapport aux 194,3 millions d'euros en 2021.

Le bénéfice net s'est élevé à 7,9 millions d'euros, en forte hausse par rapport aux 1,2 millions d'euros enregistrés en 2021.

Digital Bros a terminé en queue de peloton avec une baisse de 9,2 % après avoir approuvé son rapport financier semestriel au 31 décembre 2022 jeudi, annonçant des revenus en hausse de 8,1 % à 59,8 millions d'euros, contre 55,3 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

Le bénéfice net de la période s'est élevé à 11,0 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'exercice 2021-2022.

TXT e-solutions a également souffert, dans le rouge de 5,2 pour cent. La société a annoncé jeudi qu'elle avait racheté 18 500 actions entre le 20 et le 28 février 2023.5fq2

Les actions ont été rachetées à un prix moyen de 18,00 euros pour une valeur totale de 333 163,82 euros.

Parmi les PME, High Quality food a tiré son épingle du jeu en clôturant en hausse de 25%.

Farmacosmo a chuté de 8,4 %. Jeudi soir, elle a annoncé qu'elle avait signé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire de 51 % dans Telepsicologia Srl, détenue à 51 % par le professeur Marco Pacifico et à 49 % par CEPIB Formazione & Ricerca Srls.

Visibilia Editore a perdu 15% le lendemain de l'annonce de la tenue, hier, d'une audience dans le cadre de la procédure engagée conjointement par les actionnaires contre les administrateurs et les anciens membres du conseil des commissaires aux comptes, avec l'intervention de BDO Italia Spa en tant que commissaire aux comptes et avec la participation de la société, en la personne de l'administrateur judiciaire, Massimo Fabiani. Au cours de l'audience, il a été reconnu que les membres du conseil d'administration avaient été remplacés et, à l'issue de la discussion, la Cour a réservé la décision quant à l'éventuelle poursuite - et les modalités y afférentes - de la procédure.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,1 %, le Shanghai Composite en hausse de 1,2 % et le Hang Seng en hausse de 1,7 %.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 1,1 %, le Nasdaq en baisse de 1,8 %, tandis que le S&P 500 s'est contracté de 1,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0720 USD contre 1,0658 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre vaut 1,2109 USD contre 1,2045 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 82,93 dollars contre 81,92 dollars vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 873,69 USD l'once contre 1 856,97 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier économique de lundi, à 1100 CET, la réunion de l'Eurogroupe se tiendra tandis qu'à 1500 CET, les adjudications de BTF à trois, six et douze mois auront lieu en France.

À 16h00 CET, les attentes d'inflation des consommateurs seront communiquées par les États-Unis et des adjudications de bons du Trésor à trois et six mois auront lieu.

Sur le front des entreprises italiennes, les résultats de plusieurs sociétés cotées en bourse sont attendus, notamment Assicurazioni Generali, Avio, CIR, Tod's et De' Longhi.

