BV Holding: assemblée générale extraordinaire le 4 octobre pour l'IPO

Zurich (awp)- La société bernoise de participations BV Holding convoque une assemblée générale extraordinaire le 4 octobre prochain, en relation avec le projet d'entrée en Bourse suisse SIX. Les actionnaires se verront proposer l'élection de nouveaux et supplémentaires administrateurs et un changement de nom en "Skan Group".

Le conseil d'administration proposera aussi d'autres modifications des statuts pour la réalisation de l'IPO prévue au 4e trimestre de cette année, a indiqué la société vendredi soir. Il est notamment prévu une augmentation de capital, la modification des buts de la société et le remplacement de la clause d'opting-out par une clause d'opting-up, ainsi que le déplacement du siège de l'entreprise.

La nouvelle orientation de la société dans le domaine de la technique des salles blanches et de l'industrie biopharma ainsi que le projet d'IPO nécessitent une recomposition du conseil d'administration, si bien que l'ensemble des administrateurs actuels se retireront.

Pour assurer la continuité, Gert Thoenen, Oliver Baumann, Patrick Schär, Gregor Plattner et Thomas Huber, cinq des administrateurs actuels, seront candidats à l'élection. L'organe de surveillance sera complété par Cornelia Gehrig et Beat Lüthi.

Après l'entrée en bourse, l'actuelle direction de Skan prendra celle du groupe. Elle se compose actuellement de Thomas Huber (CEO), Burim Maraj (CFO), Martin Steegmüller, Philippe Jérôme, Bernd Naumann, Michel Gasser, Fabienne Schmid, Sascha Pawel, Thomas Zinn et Cornelia Henny-Weiss.

L'assemblée générale extraordinaire aura lieu sans présence physique des actionnaires.

uh/jb/rp