BVZ et toujours dans le rouge mais réduit sa perte nette

Zurich (awp) - Le groupe valaisan de transport et de tourisme BVZ Holding a été frappé par les restrictions de transport liées à la pandémie, surtout au niveau international, et les mauvaises conditions météorologiques du printemps et du début de l'été, éloignant de nombreux touristes. Au premier semestre, la société a enregistré une nouvelle perte nette et ne voit pas de véritable sortie de tunnel avant 2023 au plus tôt.

BVZ Holding est néanmoins parvenu à réduire sa perte nette à 2,6 millions de francs suisses, contre 8,8 millions un an auparavant, signale le communiqué paru lundi. Quant au chiffre d'affaires total, il s'est établi à 64,8 millions, en progression de 12,5% sur un an. Ajusté des indemnités, les recettes sont ressorties à 42,1 millions, en recul de 1,5%. Les charges d'exploitation ont elles diminué de 1% à 55,8 millions.

La direction estime que la pandémie va continuer de peser sur le développement des affaires au second semestre, même si depuis début août les voyages organisés en provenance des Etats-Unis ont repris. Mais elle ne s'attend pas à un retour à la normale, soit le niveau précédant la pandémie, avant 2023.

md/al