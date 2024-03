BVZ Holding AG est une société holding basée en Suisse dont l'activité principale est l'exploitation de chemins de fer dans les cantons de Wallis, Uri et Graubuenden en Suisse. La société possède deux filiales à part entière : BVZ Asset Management AG, qui fournit des services immobiliers dans les domaines de l'immobilier résidentiel et commercial, et Gornergrat Bahn AG, qui est un opérateur de chemin de fer d'excursion alpine. BVZ Holding AG détient également une participation de 75 % dans Matterhorn Gotthard Verkehrs AG, qui couvre l'ensemble de l'exploitation du chemin de fer alpin Matterhorn Gotthard, y compris le matériel roulant, les dépôts, l'établissement de filiales et la maintenance connexe, ainsi que les services routiers réguliers. Elle détient également une participation de 34 % dans Matterhorn Terminal Taesch AG et une participation de 50 % dans Aktiengesellschaft Matterhorn Gotthard Bahn. Par le biais de sa filiale Gornergrat Bahn AG, la société détient une participation de 50 % dans Gornergrat Experience AG et une participation de 22 % dans Zermatt Bergbahnen AG.