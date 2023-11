BW Energy Limited est une société d'exploration et de production (E&P). La société est impliquée dans l'acquisition, le développement et la production de gisements de pétrole et de gaz naturel, et détient des intérêts dans trois licences d'hydrocarbures au Gabon, au Brésil et en Namibie. La découverte de Maromba est située à environ 100 kilomètres au large dans la partie sud du bassin de Campos au Brésil. Au Gabon, la licence Dussafu de la société est située dans la zone d'exploitation exclusive de Ruche (Ruche EEA), qui couvre environ 850 km2 et comprend six champs pétroliers découverts et de nombreux prospects et zones d'intérêt. En Namibie, la découverte de gaz de Kudu se trouve dans le sous-bassin nord d'Orange, à environ 130 km au large de la côte sud-ouest de la Namibie. Il est situé sur la licence de production pétrolière 003 (PPL003) qui a une superficie de 4 567 km2 et la profondeur d'eau du champ est d'environ 170 mètres. La société détient également une participation active de 100 % dans les groupes Golfinho et Camarupim et une participation active de 65 % dans le bloc BM-ES-23.