BW Energy Limited est une société pétrolière et gazière basée aux Bermudes qui exerce des activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société est impliquée dans l'acquisition, le développement et la production de champs de pétrole et de gaz naturel. Elle possède un portefeuille diversifié d'actifs de production et de développement au large de l'Afrique de l'Ouest et du Brésil, et détient des intérêts dans trois licences d'hydrocarbures au Gabon, au Brésil et en Namibie. Son permis de Dussafu Marin et la licence de production associée de la zone d'exploitation exclusive (ZEE) de Ruche sont situés à environ 50 kilomètres (km) au large des côtes du Gabon. L'AEE Ruche couvre une zone d'environ 850 kilomètres carrés. La découverte de Maromba est située à environ 100 kilomètres au large, dans la partie sud du bassin de Campos. Le champ gazier de Kudu se trouve à quelque 130 km au large et couvre une superficie d'environ 4 500 kilomètres carrés. Les filiales de la société comprennent BW Energy Dussafu B.V., BW Energy Gabon Pte Ltd, BW Energy Gabon SA et BW Energy Holdings Pte Ltd.