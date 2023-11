BW Offshore Limited est une société holding basée aux Bermudes qui possède et exploite des navires flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO) pour le pétrole et le gaz. Les activités de la société sont la construction, la location et l'exploitation de FPSO ainsi que l'éolien offshore flottant. La société possède une flotte d'environ huit FPSO, opérant en Afrique, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Océanie, ainsi qu'en Amérique. La flotte détenue par la société comprend des navires tels que le FPSO Abo, BW Adolo, Petroleo Nautipa, BW Catcher, BW Pioneer et FPSO Polvo. Les filiales de la société comprennent Berge Carmen Singapore Pte Ltd, Bergesen Worldwide Mexico, S.A. de C.V., Bergesen Worldwide Offshore Mexico S. de RL de CV, BW Abo Pte Ltd, BW Berge Helene Pte Ltd, BW Offshore (UK) Limited, Prosafe Production B.V., Tinworth Pte Ltd, Tinworth France SAS, BW Offshore SPV Bermuda I Limited, BW Offshore Shipholding Pte Ltd, BW Adolo Pte Ltd et BW Offshore EPC FZCO.