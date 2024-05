BW Offshore Limited est une société holding basée aux Bermudes, qui conçoit des solutions avancées de production flottante. La société dispose d'une flotte d'environ trois navires flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO) avec un potentiel de croissance. La société crée des solutions énergétiques offshore sur mesure pour des marchés en évolution dans le monde entier. Elle participe à la transition énergétique en développant des solutions de production d'énergie propre, en appliquant ses capacités d'ingénierie et d'exploitation offshore pour stimuler la création de valeur future. Ses filiales comprennent Berge Carmen Singapore Pte Ltd, Bergesen Worldwide Mexico, S.A. de C.V., Bergesen Worldwide Offshore Mexico S. de RL de CV, BW Abo Pte Ltd, BW Berge Helene Pte Ltd, BW Offshore (UK) Limited, Prosafe Production B.V., Tinworth Pte Ltd, Tinworth Pte Ltd, Tinworth Pte Ltd, Tinworth Pte Ltd, Tinworth Pte Ltd, Tinworth Pte Ltd, Tinworth Pte Ltd et Tinworth Pte Ltd, Tinworth Pte Ltd, Tinworth France SAS, BW Offshore SPV Bermuda I Limited, BW Offshore Shipholding Pte Ltd, BW Adolo Pte Ltd, BW Espoir Ivoirien Pte Ltd, BW Offshore do Brazil Ltda, Tinworth Gabon SA et BW Offshore EPC FZCO.