BWX Technologies, Inc. : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière

Données financières USD EUR CA 2022 2 207 M - 1 959 M Résultat net 2022 285 M - 253 M Tréso. nette 2022 1 149 M - 1 020 M PER 2022 16,0x Rendement 2022 1,77% Capitalisation 4 532 M 4 532 M 4 023 M VE / CA 2022 1,53x VE / CA 2023 1,55x Nbr Employés 6 600 Flottant 72,0% Prochain événement sur BWX TECHNOLOGIES, INC. 09/03/22 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 49,59 $ Objectif de cours Moyen 63,17 $ Ecart / Objectif Moyen 27,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Rex D. Geveden President, Chief Executive Officer & Director Robb A. LeMasters Chief Financial Officer & Senior Vice President John A. Fees Non-Executive Chairman Jonathan W. Cirtain Chief Technology Officer & Vice President Thomas E. McCabe Secretary, Chief Compliance Officer & Senior VP